ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί

Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν για αμφιλεγόμενα ζητήματα

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία στη Βουλή και τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
  • Σε 19 πολιτείες ψηφίστηκαν μέτρα που περιορίζουν το εκλογικό δικαίωμα μόνο σε Αμερικανούς πολίτες και απαιτούν ταυτότητα με φωτογραφία για ψήφο.
  • Δημοψηφίσματα αφορούσαν αμβλώσεις, με πολιτείες όπως η Νεβάδα και η Βιρτζίνια να κατοχυρώνουν δικαιώματα αναπαραγωγής, ενώ το Άινταχο απέρριψε σχετική πρόταση.
  • Στο Αρκάνσας ψηφίστηκε η αναγνώριση της κατοχής και οπλοφορίας ως θεμελιώδη δικαιώματα μέσω συνταγματικής τροποποίησης.
  • Ασυνήθιστα δημοψηφίσματα περιλαμβάνουν την πιθανή απαγόρευση φουά γκρα στην Ουάσιγκτον και την επιλογή επίσημου πυροβόλου όπλου στο Άινταχο.
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Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν αφορούσαν μόνο την εκλογή βουλευτών και γερουσιαστών. Οι Αμερικανοί κλήθηκαν επίσης να αποφασίσουν μέσω δημοψηφισμάτων για σειρά ζητημάτων, από την οπλοκατοχή και τη φορολογία μέχρι τις αμβλώσεις και τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Ακολουθεί μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το «μπλε κύμα» που φοβούνταν οι Ρεπουμπλικανοί έγινε πραγματικότητα, παρά τις δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων που διατέθηκαν για την προεκλογική τους εκστρατεία.

Στις ενδιάμεσες εκλογές ανανεώθηκαν και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις. Σε αρκετές πολιτείες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα δημοψηφίσματα, τα λεγόμενα ballot measures.

Μέσω αυτών, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν άμεσα για νόμους και συνταγματικές τροποποιήσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή στις πολιτείες τους, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση των νομοθετικών σωμάτων.

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι άλλο τέθηκε στην κάλπη

Φέτος, οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν για αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις, τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων και η φορολογική πολιτική.

Ωστόσο, στην κάλπη τέθηκαν και ορισμένα μάλλον ασυνήθιστα ερωτήματα.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων ορισμένων από τα δημοψηφίσματα.

Εκλογές και δικαίωμα ψήφου

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, σε 19 πολιτείες πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες σχετικά με το εκλογικό δικαίωμα.

Στην Αλάσκα, το Αρκάνσας, το Κάνσας, τη Νότια Ντακότα και τη Δυτική Βιρτζίνια, οι πολίτες ψήφισαν υπέρ του περιορισμού του εκλογικού δικαιώματος αποκλειστικά στους Αμερικανούς πολίτες.

Στη Βόρεια Καρολίνα αποφασίστηκε ότι για κάθε μορφή ψηφοφορίας θα απαιτείται η επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία.

Το Οχάιο υιοθέτησε αντίστοιχη ρύθμιση, προβλέποντας ωστόσο εξαιρέσεις για θρησκευτικούς λόγους.

Παρόμοια πρωτοβουλία εγκρίθηκε και στη Νεβάδα.

Στο Μίσιγκαν, οι ψηφοφόροι απαγόρευσαν με μεγάλη πλειοψηφία στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις εταιρείες ηλεκτροδότησης και σε ορισμένους αναδόχους δημοσίων συμβάσεων να πραγματοποιούν δωρεές σε προεκλογικές εκστρατείες.

Φόροι και δημόσιες δαπάνες

Στην Αριζόνα, οι πολίτες περιόρισαν στο 2% τους τοπικούς φόρους επί των πωλήσεων τροφίμων και αποφάσισαν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξησή τους θα απαιτεί την έγκρισή τους.

Στο Τενεσί, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων ενέκρινε πρόταση τροποποίησης του πολιτειακού Συντάγματος, η οποία θα απαγορεύει στην πολιτεία να επιβάλλει φόρους ακίνητης περιουσίας.

Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, οι ψηφοφόροι απέρριψαν πρόταση για την κατάργηση φόρου που επιβάλλεται στους εκατομμυριούχους.

Αμβλώσεις

Στο Άινταχο, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων απέρριψε πρόταση που θα κατοχύρωνε το δικαίωμα των πολιτών να αποφασίζουν οι ίδιοι για ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης και της άμβλωσης.

Αντίθετα, στη Νεβάδα εγκρίθηκε συνταγματική τροποποίηση που επιτρέπει την άμβλωση έως το στάδιο κατά το οποίο το έμβρυο μπορεί να επιβιώσει εκτός της μήτρας.

Στη Βιρτζίνια, οι ψηφοφόροι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τροποποίηση του πολιτειακού Συντάγματος για την κατοχύρωση αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην άμβλωση, την αντισύλληψη και τις θεραπείες γονιμότητας.

Πολιτική για τα ναρκωτικά

Στην Αριζόνα, οι ψηφοφόροι ενέκριναν πρόταση δημοψηφίσματος που προβλέπει τον χαρακτηρισμό των καρτέλ ναρκωτικών ως τρομοκρατικών οργανώσεων.

Εκπαίδευση

Στην Αλαμπάμα, οι πολίτες αποφάσισαν ότι ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ, «The Star-Spangled Banner», θα πρέπει να ακούγεται στα σχολεία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Επιπλέον, τα σχολεία θα υποχρεούνται να ξεκινούν τη σχολική ημέρα με τον όρκο πίστης στην αμερικανική σημαία και να επιτρέπουν στους μαθητές να καθοδηγούν προσευχές.

Ωστόσο, η συμμετοχή των μαθητών στις συγκεκριμένες δραστηριότητες θα παραμένει προαιρετική.

Δικαιώματα διεμφυλικών ατόμων

Στην Αριζόνα, οι ψηφοφόροι ενέκριναν την επέκταση της υφιστάμενης απαγόρευσης συμμετοχής αθλητών ανδρικού φύλου σε γυναικείες σχολικές αθλητικές ομάδες.

Οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν επίσης τη χρήση των αποδυτηρίων, ενώ θα καθορίζουν το φύλο ενός ατόμου με βάση την αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

Οπλοκατοχή

Στο Αρκάνσας, οι ψηφοφόροι ενέκριναν πρόταση συνταγματικής τροποποίησης, με την οποία η κατοχή και η οπλοφορία θα αναγνωρίζονται ως θεμελιώδη δικαιώματα.

Η ρύθμιση θα καλύπτει επίσης τα πυρομαχικά και τα εξαρτήματα των όπλων.

Άλλες ψηφοφορίες

Στην Αριζόνα, οι ψηφοφόροι αποφάσισαν να απαγορεύσουν, από το 2027, τη σύναψη νέων συμβάσεων για συστήματα καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Στο Άινταχο εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης του πολιτειακού Συντάγματος, με την οποία η αγγλική γλώσσα ανακηρύσσεται επίσημη γλώσσα της πολιτείας. Η τροποποίηση προβλέπει επίσης ότι τα αγγλικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις δημόσιες διαδικασίες, τα επίσημα έγγραφα και τη διδασκαλία.

Στη Βιρτζίνια, οι ψηφοφόροι κατήργησαν τον περιορισμό που αναγνώριζε τον γάμο αποκλειστικά ως ένωση μεταξύ άνδρα και γυναίκας.

Στο Κεντάκι, οι πολίτες ψήφισαν υπέρ του περιορισμού των εξουσιών του κυβερνήτη να απονέμει χάρη.

Φουά γκρα και Winchester: Τα πιο ασυνήθιστα δημοψηφίσματα

Αν και δεν έχει ακόμη ανακηρυχθεί επίσημος νικητής σε καμία από τις δύο ακόλουθες ψηφοφορίες, πρόκειται αναμφίβολα για δύο από τα πιο παράδοξα δημοψηφίσματα των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλούνται οι New York Times, στην Ουάσιγκτον, την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ, φαίνεται ότι διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της απαγόρευσης της αναγκαστικής σίτισης πτηνών.

Η πρόταση προβλέπει επίσης την απαγόρευση της πώλησης, της διανομής και της εισαγωγής προϊόντων που παρασκευάζονται από το συκώτι πτηνών τα οποία έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική πάχυνση, όπως το φουά γκρα.

Στο Άινταχο, πάλι, οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν ποιο πυροβόλο όπλο θα ανακηρυχθεί επίσημο όπλο της πολιτείας.

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