Αμερικανικές εκλογές: Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν σειρά ερευνών κατά του περιβάλλοντος Τραμπ

Snapshot Οι Δημοκρατικοί, μετά την απόκτηση πλειοψηφίας στο Κογκρέσο, σχεδιάζουν από τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες για την κυβέρνηση Τραμπ, εστιάζοντας σε θέματα διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής και θα ερευνήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον πλουτισμό της οικογένειας Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Οι έρευνες θα καλύψουν επίσης τις προεδρικές χάρες που δόθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, τις σχέσεις με τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν και πιθανές παραβιάσεις νομοθεσίας περί διαφάνειας.

Οι Δημοκρατικοί αποφεύγουν προς το παρόν διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ, προτιμώντας να εστιάσουν σε στενούς συνεργάτες του, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, και σε θέματα διαφάνειας και διαχείρισης του Πενταγώνου.

Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται να περιορίσει την ανταπόκρισή του στις κοινοβουλευτικές έρευνες, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει υπό τον έλεγχο Τραμπ, καθιστώντας δύσκολη την άσκηση ποινικών διώξεων. Snapshot powered by AI

Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον έκπτωτο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των νεοεκλεγέντων Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Πρόκειται για μία από τις αναμενόμενες συνέπειες του «μπλε κύματος» που σάρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στις ενδιάμεσες εκλογές της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί, έχοντας πλέον αποκτήσει ισχυρή θέση στο Κογκρέσο, σκοπεύουν να ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο σειρά κοινοβουλευτικών ερευνών για το περιβάλλον και τους υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τους οποίους κατηγορούν για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και σύγκρουση συμφερόντων.

Με την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον Ιανουάριο τον έλεγχο των κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και περισσότερο προσωπικό, καθώς και την εξουσία έκδοσης κλήσεων για υποχρεωτική κατάθεση. Τα νέα αυτά εργαλεία θα μπορούσαν να αναγκάσουν την κυβέρνηση Τραμπ να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Κογκρέσου.

Στο μέτωπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Τραμπ και γενικότερα των καταγγελιών περί διαφθοράς, πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος προβλέπεται να αναλάβει την προεδρία της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Γκαρσία έχει ήδη δημοσιεύσει έναν πίνακα με στοιχεία που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα κέρδη του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του. Από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του, η περιουσία της οικογένειας Τραμπ έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιουλίου, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σχεδόν τριπλασιάσει την προσωπική του περιουσία χάρη στα κρυπτονομίσματα.

«Υπάρχει τόση διαφθορά και τόσες απάτες, ώστε θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν όλοι οι Δημοκρατικοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων για να διεξαγάγουν ολοκληρωμένες έρευνες», είχε δηλώσει ο Ρόμπερτ Γκαρσία στην Washington Post.

Ιδιωτικά συμφέροντα και περιττές δαπάνες

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ, επισημαίνοντας τον διπλό ρόλο του ως άτυπου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής και επικεφαλής εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που συναλλάσσεται με ξένες κυβερνήσεις.

Παράλληλα, ζητούν έρευνες για τις τεράστιες επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, επιδιώκοντας να διαπιστώσουν εάν αυτές επέτρεψαν σε ξένα συμφέροντα να ασκήσουν επιρροή στον πρόεδρο.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, ο οποίος φιλοδοξεί να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, σκοπεύει επίσης να δώσει προτεραιότητα στα ζητήματα διαφθοράς και κόστους ζωής. Ειδικότερα, θέλει να εξετάσει κατά πόσον ιδιωτικά συμφέροντα υπερίσχυσαν του δημοσίου συμφέροντος, εξαιτίας της εκτεταμένης απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα στις ΗΠΑ.

«Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών πολλών γερουσιαστών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές δομές του κλάδου μπορούν να επηρεάζουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης και άλλων βασικών αναγκών», επισημαίνει ο Ντάνιελ Γκόσορν, ανώτερος σύμβουλος ερευνών των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών.

Ο ίδιος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των κέντρων δεδομένων που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς ο πληθωρισμός και οι τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να εξετάσουν και τις δαπάνες της κυβέρνησης Τραμπ που θεωρούν περιττές.

Στο στόχαστρο βρίσκονται ιδιαίτερα τα λεγόμενα vanity projects, δηλαδή έργα προσωπικής προβολής, που αποσκοπούν στη μεταμόρφωση της εικόνας της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναδιαμόρφωση της ανακλαστικής δεξαμενής μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν, η κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, καθώς και το σχέδιο ανέγερσης Αψίδας του Θριάμβου ύψους 76 μέτρων, με εκτιμώμενο κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδική ομάδα εργασίας για την υπόθεση Έπσταϊν

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν επίσης να ερευνήσουν τις πολυάριθμες προεδρικές χάρες που χορηγήθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται περιπτώσεις καταβολής χρημάτων από ιδιώτες ή εύπορες οικογένειες με αντάλλαγμα την εξασφάλιση προεδρικής επιείκειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Αλίνα Χάμπα Μίλντον, πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έλαβε 50 εκατ. δολάρια προκειμένου να συμβάλει στην εξασφάλιση χάρης για μέλος πλούσιας οικογένειας της Βενεζουέλας, μεταξύ άλλων υποθέσεων που ανέλαβε.

Οι Δημοκρατικοί επιθυμούν επίσης να διερευνήσουν την απονομή χάρης στον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προς το τέλος της πρώτης προεδρικής θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μετατρέψει την ποινή φυλάκισης 40 μηνών του επί χρόνια συνεργάτη του Ρότζερ Στόουν. Ο τελευταίος είχε καταδικαστεί από ενόρκους για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ψευδείς καταθέσεις στο Κογκρέσο και επηρεασμός μαρτύρων στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις της Ρωσίας με την προεκλογική εκστρατεία Τραμπ το 2016.

Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο και από τα δύο κόμματα. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ την είχε χαρακτηρίσει «ιστορική και πρωτοφανή διαφθορά».

Μια ακόμη προτεραιότητα των Δημοκρατικών είναι οι αμφιλεγόμενες σχέσεις του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης παραβίασε τον νόμο περί διαφάνειας των αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act), αποκρύπτοντας έγγραφα ή διαγράφοντας αδικαιολόγητα τμήματα του περιεχομένου τους.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει στη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας στις αρχές του επόμενου έτους, έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος.

Τον Φεβρουάριο συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας στη Γερουσία, με αποστολή τη λεπτομερή εξέταση των πληροφοριών που αφορούν τον χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή, και τις οποίες το υπουργείο Δικαιοσύνης απέκρυψε από την κοινή γνώμη.

Η παγίδα της διαδικασίας καθαίρεσης

Παρότι δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να αποφύγουν την έναρξη νέας διαδικασίας παραπομπής με σκοπό την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη αθωωθεί δύο φορές από τη Γερουσία.

«Έχω γίνει πολύ καλός στο να τους νικώ στις διαδικασίες καθαίρεσης», είχε σχολιάσει ειρωνικά πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Οκλαχόμα.

Οι Δημοκρατικοί γνωρίζουν πλέον ότι μια διαδικασία καθαίρεσης είναι χρονοβόρα και γεμάτη εμπόδια. Άλλωστε, έχει ελάχιστες πιθανότητες να ολοκληρωθεί επιτυχώς, καθώς απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.

Επιπλέον, μια τέτοια διαδικασία θα μονοπωλούσε τις εργασίες του Κογκρέσου, προσφέροντας παράλληλα στον πρόεδρο τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως θύμα κομματικά υποκινούμενης εκστρατείας.

Για να αποφύγουν αυτή την παγίδα, οι Δημοκρατικοί εξετάζουν μια διαφορετική στρατηγική, στρέφοντας την προσοχή τους στους στενότερους συμμάχους του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Πρώτος στη λίστα βρίσκεται ο αμφιλεγόμενος υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για μια αντιπαράθεση στην οποία οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να εξασφαλίσουν και τη στήριξη σημαντικού αριθμού Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τον πόλεμο στο Ιράν και την έλλειψη διαφάνειας στο Πεντάγωνο.

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε όταν αποκτήσουμε την πλειοψηφία θα είναι να διώξουμε τον Πιτ Χέγκσεθ από την Ουάσιγκτον», δήλωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος ενδέχεται να αναλάβει την προεδρία του σώματος, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης τον Οκτώβριο.

Ο Πιτ Χέγκσεθ θα μπορούσε σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπος με καταιγισμό κοινοβουλευτικών ερευνών.

Τα υπό εξέταση ζητήματα εκτείνονται από τη στοχοποίηση αμάχων στο Ιράν και τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών έως τα παράνομα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στη Νότια Αμερική, καθώς και υποψίες διακρίσεων στις προαγωγές στρατιωτικών.

Σύμφωνα με το Politico, οι Δημοκρατικοί εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο διεξαγωγής ερευνών για τον Έλον Μασκ.

Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν τεθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, οι περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στην ομοσπονδιακή διοίκηση από το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), καθώς και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που συνδέονται με δημόσιες συμβάσεις οι οποίες ανατέθηκαν στις εταιρείες SpaceX και Tesla.

Η στρατηγική παρεμπόδισης του Λευκού Οίκου

Ενόψει της αναμενόμενης επίθεσης των Δημοκρατικών, οι νομικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν ήδη ενημερώσει τους επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αιτήματα παροχής εγγράφων και σε κλήσεις για υποχρεωτική κατάθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησαν στο Reuters.

Ο Λευκός Οίκος αναμένεται επίσης να επαναφέρει τη στρατηγική που είχε ακολουθήσει κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, καθυστερώντας την ανταπόκριση στα αιτήματα του Κογκρέσου.

Παρότι οι κοινοβουλευτικές έρευνες μπορούν να υποχρεώσουν πρόσωπα να καταθέσουν και να παραδώσουν αποδεικτικά στοιχεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανή την άσκηση ποινικών διώξεων.

Επιπλέον, σε podcast της New York Post που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα απονείμει χάρη σε όλους τους συμμάχους του.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του είχε απονείμει χάρη σε 1.500 υποστηρικτές του, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ή βρίσκονταν αντιμέτωποι με δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Κατά την ίδια συνέντευξη, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να παρέμβει για να «προστατεύσει» τον Έλον Μασκ, ο οποίος διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Προβλέποντας την αντίσταση του Λευκού Οίκου, οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να παρακάμψουν τα εμπόδια, επικεντρώνοντας τις έρευνές τους σε ιδιωτικούς φορείς που συνδέονται με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η αποστολή τους, ωστόσο, αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς θα χρειαστεί να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην επιδίωξη λογοδοσίας και στην ανάγκη αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων που απασχολούν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

«Περισσότερο από το 90% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», σημειώνει ο γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαουζ, επικαλούμενος δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά και στρατηγικά προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι έρευνες, χωρίς όμως να επιτρέψουμε να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα άμεσα προβλήματα κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές οικογένειες», προσθέτει.

Το άρθρο έχει προσαρμοστεί από τα αγγλικά και επικαιροποιηθεί από τον Grégoire Sauvage.

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