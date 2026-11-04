Αμερικανικές εκλογές: Πάρτι στα χρηματιστήρια μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών

 Ράλι στις διεθνείς αγορές μετά τη νίκη των Δημοκρατικών

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Αμερικανικές εκλογές: Πάρτι στα χρηματιστήρια μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών
View of the surveillance room of the Euronext France, Friday, March 21, 2025 in La Defense business district, outside Paris. (AP Photo/Thomas Padilla)
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  • Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με αποκλιμάκωση των επιτοκίων κρατικού δανεισμού.
  • Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρά κέρδη πάνω από τις 2.660 μονάδες, με σημαντική άνοδο στις τραπεζικές μετοχές και σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως η Coca Cola HBC και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε άνοδο 1,77% κλείνοντας στις 2.662,45 μονάδες, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3 δισ. ευρώ.
  • Οι μετοχές της Alpha Bank (+5,01%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,60%) και Εθνικής (+4,50%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αποδόσεις μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.
  • Αντίθετα, πτώση κατέγραψαν μετοχές όπως η Aktor (-1,94%), Lamda Development (-1,72%) και Allwyn (-1,00%).
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυξάνουν τα κέρδη τους σήμερα, σε μια αισιόδοξη αγορά μετά την ευρεία νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οδηγεί σε αποκλιμάκωση των επιτοκίων κρατικού δανεισμού.

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι, η Φρανκφούρτη, το Μιλάνο κατέγραψαν σαφή άνοδο άνω του 2% και το Λονδίνο 1,83%.

Οι μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψαν ισχυρά κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να ακολουθεί το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, κλείνοντας πάνω από τις 2.660 μονάδες.

Μοχλό της ανόδου της αγοράς απετέλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν και οι μετοχές της Coca Cola HBC και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές και οι αμερικανικές μετοχές στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, στον απόηχο του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής από τον Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.662,45 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,77%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.683,19 μονάδες (+2,56%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 437,593 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 62.835.467 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,60%), της Εθνικής (+4,50%), της Optima Bank (+3,06%), Coca Cola HBC (+3,16%), Aegean Airlines (+2,51%) και της Τιτάν (+2,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,94%), της Lamda Development (-1,72%) και της Allwyn (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.664.179 και 11.460.146 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 86,83 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 64,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,48%) και Alpha Bank (+5,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-5,77%) και Attica Συμμετοχών (-5,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,1000 -1,94%

ALLWYN:11,3850 -1,00%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9200 +2,06%

CREDIABANK:0,9500 +0,42%

METLEN:48,8000 +1,88%

OPTIMA:13,4800 +3,06%

ΤΙΤΑΝ: 49,2600 +2,50%

ALPHA BANK: 4,7360 +5,01%

AEGEAN AIRLINES:11,4499 +2,51%

VIOHALCO: 15,3600 +1,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,9000 +4,60%

ΔΑΑ:12,1000 -0,49%

ΔΕΗ: 23,4400 -0,09%

COCA COLA HBC:58,8000 +3,16%

ΕΛΠΕ: 17,0400 +1,61%

ELVALHALCOR: 3,5450 +1,87%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,6000 +4,50%

ΕΥΔΑΠ: 13,6200 -1,59%

EUROBANK: 4,6020 +1,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0100 -1,72%

MOTOR OIL: 62,4500 -0,48%

JUMBO: 27,4600 -0,22%

ΟΛΠ:44,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,1400 +0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,8240 +0,97%

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