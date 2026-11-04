Wall Street: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές

Snapshot Η συνεδρίαση της Wall Street έκλεισε με μικτά πρόσημα, με άνοδο σε Nasdaq και S&P 500 και πτώση στον Dow Jones.

Οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών ανέκαμψαν, με σημαντικά κέρδη για Nvidia, Micron, Microsoft και Amazon.

Η Apple υποχώρησε 1,9% λόγω προειδοποίησης για αυξανόμενο κόστος τσιπ μνήμης που θα επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω του υψηλού κόστους επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και της αβεβαιότητας για το χρόνο απόδοσής τους.

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αναμένονται να επηρεάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και πιθανές αλλαγές στη φορολογική πολιτική και ρυθμίσεις επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, καθώς η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών στήριξε τον Nasdaq και τον S&P 500, ενώ ο Dow Jones κινήθηκε πτωτικά. Το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και στις πιθανές επιπτώσεις του αποτελέσματος στην οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, μετά τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η Nvidia ενισχύθηκε κατά 2,3%, η Micron κατά 2,6%, ενώ Microsoft και Amazon σημείωσαν κέρδη άνω του 2%. Αντίθετα, η Apple υποχώρησε κατά 1,9%, καθώς προειδοποίησε ότι η αύξηση του κόστους των τσιπ μνήμης αναμένεται να πιέσει τα περιθώρια κέρδους της.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 197,26 μονάδων (-0,38%), στις 51.786,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,64 μονάδων (+0,83%), στις 25.372,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,52 μονάδων (+0,36%), στις 7.568,92 μονάδες.

Παρά την άνοδο των δύο βασικών δεικτών, η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε επιφυλακτική, με τις πτωτικές μετοχές να υπερτερούν αριθμητικά. Οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να αποδώσουν.

Παράλληλα, η Wall Street αναμένει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα οποία θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και ενδέχεται να επηρεάσουν τη φορολογική πολιτική, τις δημόσιες δαπάνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων.