Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τα περισσότερα κέρδη

Στις 2.619,08 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

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Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τα περισσότερα κέρδη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες με οριακή πτώση 0,15%, διατηρώντας το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.
  • Η Coca-Cola HBC σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στον FTSE 25 με 2,94%, ακολουθούμενη από τη Motor Oil και τη HELLENiQ Energy.
  • Οι τραπεζικές μετοχές παρουσίασαν ρευστοποιήσεις μετά από τριήμερο ράλι, με σημαντικές απώλειες για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την Optima bank και την Εθνική Τράπεζα.
  • Η Πειραιώς συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο με 97,19 εκατ. ευρώ, ενώ οι τρεις βασικές τράπεζες συγκέντρωσαν πάνω από το μισό της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.
  • Ο Οκτώβριος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από έξι συνεχόμενους ανοδικούς μήνες.
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Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τράπεζες αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο της Coca-Cola HBC, των διυλιστηρίων και επιλεγμένων βιομηχανικών τίτλων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,15%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.605,43 και 2.625,73 μονάδων.

Ο FTSE/ΧΑ Large Cap τερμάτισε στις 6.702,29 μονάδες, με πτώση 0,23%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 417,91 εκατ. ευρώ, παραμένοντας αυξημένη λόγω της έντονης δραστηριότητας στις τραπεζικές μετοχές και των προσυμφωνημένων πράξεων. Η αγορά διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί, αλλά διατήρησε το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Στο επίκεντρο παρέμειναν τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Η Alpha Bank ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις επιδόσεις Eurobank και Πειραιώς. Παράλληλα, η διεθνής αποστροφή κινδύνου, μετά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, περιόρισε σήμερα τη διάθεση για νέες τοποθετήσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης συνολικά.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε η Coca-Cola HBC, με άνοδο 2,94%. Ακολούθησαν η Motor Oil με 2,83%, η HELLENiQ Energy με 1,86%, η ElvalHalcor με 1,74% και ο ΟΤΕ με 1,51%. Η ανάκαμψη των διυλιστηρίων αποτέλεσε αντίδραση μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ η Coca-Cola πρόσφερε το σημαντικότερο στήριγμα στους βασικούς δείκτες.

Στον αντίποδα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χάνοντας 4,61%. Η Optima bank υποχώρησε 3,32%, η Εθνική Τράπεζα 2,57%, η Τράπεζα Πειραιώς 2,10% και η Aegean Airlines 1,10%. Οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες συνδέθηκαν με κατοχύρωση κερδών μετά το ισχυρό τριήμερο ράλι και με το επιβαρυμένο κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Πειραιώς, με 97,19 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 66,11 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 61,25 εκατ. ευρώ. Οι τρεις τίτλοι συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 224,55 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το μισό της ημερήσιας συναλλακτικής αξίας.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικές κινήσεις και έντονη διαφοροποίηση. Τα ισχυρά αποτελέσματα των τραπεζών δεν απέτρεψαν τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, ενώ οι επενδυτές μείωσαν μέρος του κινδύνου τους στο κλείσιμο του μήνα. Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με αρνητικό πρόσημο για την Αθήνα, έπειτα από έξι διαδοχικούς ανοδικούς μήνες, παρά την ισχυρή αντίδραση της τελευταίας εβδομάδας.

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