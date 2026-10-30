Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τα περισσότερα κέρδη

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες με οριακή πτώση 0,15%, διατηρώντας το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Η Coca-Cola HBC σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στον FTSE 25 με 2,94%, ακολουθούμενη από τη Motor Oil και τη HELLENiQ Energy.

Οι τραπεζικές μετοχές παρουσίασαν ρευστοποιήσεις μετά από τριήμερο ράλι, με σημαντικές απώλειες για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την Optima bank και την Εθνική Τράπεζα.

Η Πειραιώς συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο με 97,19 εκατ. ευρώ, ενώ οι τρεις βασικές τράπεζες συγκέντρωσαν πάνω από το μισό της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.

Ο Οκτώβριος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από έξι συνεχόμενους ανοδικούς μήνες. Snapshot powered by AI

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τράπεζες αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο της Coca-Cola HBC, των διυλιστηρίων και επιλεγμένων βιομηχανικών τίτλων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,15%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.605,43 και 2.625,73 μονάδων.

Ο FTSE/ΧΑ Large Cap τερμάτισε στις 6.702,29 μονάδες, με πτώση 0,23%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 417,91 εκατ. ευρώ, παραμένοντας αυξημένη λόγω της έντονης δραστηριότητας στις τραπεζικές μετοχές και των προσυμφωνημένων πράξεων. Η αγορά διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί, αλλά διατήρησε το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Στο επίκεντρο παρέμειναν τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Η Alpha Bank ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις επιδόσεις Eurobank και Πειραιώς. Παράλληλα, η διεθνής αποστροφή κινδύνου, μετά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, περιόρισε σήμερα τη διάθεση για νέες τοποθετήσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης συνολικά.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε η Coca-Cola HBC, με άνοδο 2,94%. Ακολούθησαν η Motor Oil με 2,83%, η HELLENiQ Energy με 1,86%, η ElvalHalcor με 1,74% και ο ΟΤΕ με 1,51%. Η ανάκαμψη των διυλιστηρίων αποτέλεσε αντίδραση μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ η Coca-Cola πρόσφερε το σημαντικότερο στήριγμα στους βασικούς δείκτες.

Στον αντίποδα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χάνοντας 4,61%. Η Optima bank υποχώρησε 3,32%, η Εθνική Τράπεζα 2,57%, η Τράπεζα Πειραιώς 2,10% και η Aegean Airlines 1,10%. Οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες συνδέθηκαν με κατοχύρωση κερδών μετά το ισχυρό τριήμερο ράλι και με το επιβαρυμένο κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Πειραιώς, με 97,19 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 66,11 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 61,25 εκατ. ευρώ. Οι τρεις τίτλοι συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 224,55 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το μισό της ημερήσιας συναλλακτικής αξίας.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικές κινήσεις και έντονη διαφοροποίηση. Τα ισχυρά αποτελέσματα των τραπεζών δεν απέτρεψαν τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, ενώ οι επενδυτές μείωσαν μέρος του κινδύνου τους στο κλείσιμο του μήνα. Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με αρνητικό πρόσημο για την Αθήνα, έπειτα από έξι διαδοχικούς ανοδικούς μήνες, παρά την ισχυρή αντίδραση της τελευταίας εβδομάδας.

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