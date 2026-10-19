Χρηματιστήριο: Μάχη για τις 2.600 - Οι τρεις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε με πτώση 0,39% στις 2.603,34 μονάδες, διατηρούμενος όμως πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών μειώθηκε στα 180,59 εκατ. ευρώ με συνολικό όγκο 23.776.341 μετοχών.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν οι μετοχές Motor Oil (+1,52%), Coca Cola HBC (+1,15%) και Jumbo (+0,67%).

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση ήταν οι Elvalhalcor (-2,44%), Τιτάν (-2,07%), CrediaBank (-1,61%) και Κύπρου (-1,60%).

Οι μετοχές Χαϊδεμένος (+4,28%) και Ιντρακόμ (+4,15%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο, ενώ Δρομέας (-5,28%) και Minerva (-3,40%) τη μεγαλύτερη πτώση. Snapshot powered by AI

Ήπιες πτωτικές τάσεις, με υποχώρηση και των συναλλαγών, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πτωτικά ξεκινούν την εβδομάδα τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό το βάρος των γεωπολιτικών εντάσεων, αλλά και της κρίσης στη Γαλλία δημιουργώντας ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.603,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,39%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.589,65 μονάδες (-0,91%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 180,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.776.341 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,52%), της Coca Cola HBC (+1,15%) και της Jumbo (+0,67%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,44%), της Τιτάν (-2,07%), της CrediaBank (-1,61%) και της Κύπρου (-1,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.618.202 και 3.142.548 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 55 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+4,28%) και Ιντρακόμ (+4,15%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-5,28%) και Minerva (-3,40%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,5600 -0,42%

ALLWYN:12,2400 -0,49%

ΚΥΠΡΟΥ:10,4300 -1,60%

CREDIABANK:0,9150 -1,61%

METLEN:48,4800 -0,82%

OPTIMA:13,5000 -1,10%

ΤΙΤΑΝ: 47,2000 -2,07%

ALPHA BANK: 4,2670 -0,07%

AEGEAN AIRLINES: 11,0900 -0,54%

VIOHALCO: 15,6000 +0,52%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 39,8600 -0,65%

ΔΑΑ:12,3900 -0,96%

ΔΕΗ: 22,4800 -0,53%

COCA COLA HBC:52,7000 +1,15%

ΕΛΠΕ: 19,4900 -0,76%

ELVALHALCOR: 3,4000 -2,44%

ΕΘΝΙΚΗ:16,1800 -1,34%

ΕΥΔΑΠ: 13,5000 +0,15%

EUROBANK: 4,4390 -0,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9200 +0,77%

MOTOR OIL: 70,0000 +1,52%

JUMBO: 27,0000 +0,67%

ΟΛΠ:43,5000 +0,46%

ΟΤΕ: 19,4000 -0,92%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,6980 -0,84%

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