Χρηματιστήριο: Άλμα πάνω από τις 2.600 μονάδες - Οι δύο μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.613,49 μονάδες με άνοδο 1,22%, ξεπερνώντας τις 2.600 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 289,99 εκατ. ευρώ με διακίνηση 36.061.812 μετοχών.

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν οι Τιτάν (+3,26%) και ΕΛΠΕ (+2,83%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Βογιατζόγλου Systems (+7,44%) και Trek Development (+6,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι μετοχές Mermeren (-6,04%) και Εκτέρ (-3,07%). Snapshot powered by AI

Ανοδικές τάσεις σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

'Ανοδο σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία βαδίζουν για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Αύγουστο, με στήριγμα τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας, στις 2.613,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,22%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,12%, μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί 4,56%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 23,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 289,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.061.812 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,26%), των ΕΛΠΕ (+2,83%), της Πειραιώς (+2,80%), του ΟΤΕ (+2,30%), της Εθνικής (+2,21%) και της Elvalhalcor (+2,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,77%), της Optima Bank (-1,59%) και της Motor Oil (-1,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.391.787 και 8.071.111 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 45,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 37,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 40 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+7,44%) και Trek Development (+6,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-6,04%) και Εκτέρ (-3,07%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,6000 +1,37%

ALLWYN:12,3000 +1,28%

ΚΥΠΡΟΥ:10,6000 +2,12%

CREDIABANK:0,9300 +1,09%

METLEN:48,8800 +1,45%

OPTIMA:13,6500 -1,59%

ΤΙΤΑΝ: 48,2000 +3,26%

ALPHA BANK: 4,2700 +1,91%

AEGEAN AIRLINES: 11,1500 +1,55%

VIOHALCO: 15,5200 -1,77%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,1200 +1,83%

ΔΑΑ:12,5100 +2,12%

ΔΕΗ: 22,6000 +1,07%

COCA COLA HBC:52,1000 -0,95%

ΕΛΠΕ: 19,6400 +2,83%

ELVALHALCOR: 3,4850 +2,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,4000 +2,21%

ΕΥΔΑΠ: 13,4800 +0,45%

EUROBANK: 4,4500 +1,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,8750 -0,42%

MOTOR OIL: 68,9500 -1,36%

JUMBO: 26,8200 +0,07%

ΟΛΠ:43,3000 -0,35%

ΟΤΕ: 19,5800 +2,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,7800 +2,80%

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