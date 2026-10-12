Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Άνοδος για 74 μετοχές

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε με άνοδο 1,38% στις 2.594,52 μονάδες, ανακάμπτοντας μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 366,15 εκατ. ευρώ με διακίνηση 42.240.567 μετοχών.

Άνοδο σημείωσαν 74 μετοχές, ενώ 40 υποχώρησαν και 7 παρέμειναν σταθερές.

Οι μετοχές της Optima Bank, ΕΥΔΑΠ και Viohalco παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Οι μετοχές της Motor Oil, ΔΕΗ και Lamda Development κατέγραψαν τις μεγαλύτερες πτώσεις. Snapshot powered by AI

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικές απώλειες 4,73%. Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία διατηρούν τα κέρδη τους, παρά την άνοδο του πετρελαίου, μετά την αρχική υποχώρηση των τιμών του «μαύρου χρυσού» που στηρίχθηκε στις προσδοκίες για ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας- Ουκρανίας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.594,52 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,38%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 366,15 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.240.567 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,94%), της ΕΥΔΑΠ (+3,17%), της Viohalco (+2,88%), της Eurobank (+2,87%), της Elvalhalcor (+2,69%) και της Allwyn (+2,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,40%), της ΔΕΗ (-1,15%) και της Lamda Development (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.581.492 και 8.571.251 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 68,56 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 44,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 40 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Medicon (+7,59%) και Χαϊδεμένος (+5,26%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιατρικό (-4,11%) και Attica Συμμετοχών (-3,42%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,8400 +1,44%

ALLWYN: 12,4000 +2,48%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,3800 +1,47%

CREDIABANK: 0,9320 +1,30%

METLEN: 49,2400 +1,40%

OPTIMA: 14,5000 +3,94%

ΤΙΤΑΝ: 46,8000 +0,34%

ALPHA BANK: 4,2240 +1,05%

AEGEAN AIRLINES: 11,0100 +1,01%

VIOHALCO: 16,4200 +2,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,1000 +1,83%

ΔΑΑ: 12,0900 +0,58%

ΔΕΗ: 22,4000 -1,15%

COCA COLA HBC: 51,5000 +1,98%

ΕΛΠΕ: 18,4700 -0,11%

ELVALHALCOR: 3,4400 +2,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,2550 +1,59%

ΕΥΔΑΠ: 12,3800 +3,17%

EUROBANK: 4,4450 +2,87%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9350 -1,08%

MOTOR OIL: 66,8000 -1,40%

JUMBO: 25,0600 +1,95%

ΟΛΠ: 43,0000 +1,65%

ΟΤΕ: 19,4600 +0,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,7440 +2,35%

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