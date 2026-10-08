Χρηματιστήριο: «Έχασε» τις 2.600 μονάδες - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.568,05 μονάδες με πτώση 2,06%, υποχωρώντας κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε στα 627,4 εκατ. ευρώ με 91,95 εκατ. μετοχές να διακινούνται.

Οι μετοχές της Allwyn, Motor Oil, ΕΛΠΕ και Coca Cola HBC σημείωσαν άνοδο, ενώ οι μετοχές του ΟΛΠ, Viohalco, Elvalhalcor, Optima Bank, CrediaBank, Πειραιώς και Eurobank κατέγραψαν σημαντικές απώλειες.

Οι μεγαλύτεροι όγκοι συναλλαγών καταγράφηκαν στις μετοχές της Eurobank και Alpha Bank, ενώ η μεγαλύτερη αξία συναλλαγών ήταν στην Eurobank και την Πειραιώς.

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων και οι αυξημένες τιμές πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για υψηλότερο πληθωρισμό και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Snapshot powered by AI

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν, για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχώρησε κάτω από τις 2.600 μονάδες, ενώ μεγάλη αύξηση παρουσίασε η αξία των συναλλαγών.

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν εν μέσω νέων πιέσεων στις αγορές ομολόγων και αυξημένων τιμών του πετρελαίου που ενισχύουν τις ανησυχίες ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη. Οι αποδόσεις των ομολόγων στην ευρωζώνη αυξάνονται και πάλι καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε πωλήσεις οι οποίες τροφοδοτούνται από τις εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και τις ανησυχίες για τα επίπεδα του κρατικού χρέους.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.568,05 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.541,57 μονάδες (-3,07%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 627,404 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 91.954.555 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+2,20%), της Motor Oil (+1,57%), των ΕΛΠΕ (+1,05%) και της Coca Cola HBC (+0,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-6,75%), της Viohalco (-6,69%), της Elvalhalcor (-6,46%), της Optima Bank (-5,25%), CrediaBank (-4,62%), της Πειραιώς (-3,82%) και της Eurobank (-3,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 27.915.149 και 20.090.749 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 124,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 101,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 15 μετοχές, 96 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΧΑΕ (+3,96%) και Safe Bulkers (+2,23%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΟΛΠ (-6,75%) και Viohalco (-6,69%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,1300 -2,56%

ALLWYN:11,8500 +2,20%

ΚΥΠΡΟΥ:10,1400 -3,52%

CREDIABANK:0,9080 -4,62%

METLEN:47,8000 -1,97%

OPTIMA:14,4400 -5,25%

ΤΙΤΑΝ: 46,4400 -2,23%

ALPHA BANK: 4,2280 -3,47%

AEGEAN AIRLINES: 10,9700 αμετάβλητη

VIOHALCO: 16,4600 -6,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,4800 -3,62%

ΔΑΑ:12,0100 -1,23%

ΔΕΗ: 22,5800 -0,53%

COCA COLA HBC:50,3000 +0,60%

ΕΛΠΕ: 18,2500 +1,05%

ELVALHALCOR: 3,4050 -6,46%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,1950 -3,11%

ΕΥΔΑΠ: 11,8200 -3,11%

EUROBANK: 4,4300 -3,65%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0100 -1,39%

MOTOR OIL: 68,1000 +1,57%

JUMBO: 24,7200 -0,88%

ΟΛΠ:42,8000 -6,75%

ΟΤΕ: 19,5000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,6420 -3,82%

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