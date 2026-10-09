Χρηματιστήριο: Βαριές εβδομαδιαίες απώλειες - Αδυναμία αντίδρασης

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά τη βελτίωση του κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Η αγορά δεν κατόρθωσε να ανακάμψει μετά από δύο συνεδριάσεις ισχυρής πτώσης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,40%. Ανέκαμψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ με ήπια άνοδο άνοιξε η Wall Street, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,35%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.591,73 μονάδες (+0,92%) και κατώτερη τιμή στις 2.555,21 μονάδες (-0,50%%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,93%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 20,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 356,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.679.713 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+6,24%), της Allwyn (+2,11%), της Metlen (+1,59%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-3,39%), της Viohalco (-3,04%), της Eurobank (-2,46%), της Elvalhlacor (-1,62%) και της Πειραιώς (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.974.263 και 10.222.227 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 55,41 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 54,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 44 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+6,24%) και ΑΔΜΗΕ (+4,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optima Bank (-3,39%) και Viohalco (-3,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,7000 +6,24%

ALLWYN: 12,1000 +2,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,2300 +0,89%

CREDIABANK: 0,9200 +1,32%

METLEN: 48,5600 +1,59%

OPTIMA: 13,9500 -3,39%

ΤΙΤΑΝ: 46,6400 +0,43%

ALPHA BANK: 4,1800 -1,14%

AEGEAN AIRLINES: 10,9000 -0,64%

VIOHALCO: 15,9600 -3,04%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,3600 -0,30%

ΔΑΑ: 12,0200 +0,08%

ΔΕΗ: 22,6600 +0,35%

COCA COLA HBC: 50,5000 +0,40%

ΕΛΠΕ: 18,4900 +1,32%

ELVALHALCOR: 3,3500 -1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,0000 -1,20%

ΕΥΔΑΠ: 12,0000 +1,52%

EUROBANK: 4,3210 -2,46%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0000 -0,17%

MOTOR OIL: 67,7500 -0,51%

JUMBO: 24,5800 -0,57%

ΟΛΠ: 42,3000 -1,17%

ΟΤΕ: 19,3500 -0,77%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,5200 -1,27%

Εβδομαδιαία πτώση 2,93%, κέρδη 20,68% από τις αρχές του έτους

Με απώλειες 2,93% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κινούμενη σε πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχή εβδομάδα.

Στα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια επικρατεί έντονη επιφυλακτικότητα, εν μέσω νέων πιέσεων στις αγορές ομολόγων και αυξημένων τιμών του πετρελαίου που ενισχύουν τις ανησυχίες ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη. Οι αποδόσεις των ομολόγων στην ευρωζώνη αυξάνονται και πάλι καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε πωλήσεις οι οποίες τροφοδοτούνται από τις εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και τις ανησυχίες για τα επίπεδα του κρατικού χρέους.

Νέο γύρο θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες είχαμε και αυτή την εβδομάδα.

Περιορισμένος ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες από τις πιέσεις στα ομόλογα σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σε ποσοστό πάνω από το 80%, οι ελληνικές τράπεζες αποτιμούν τα κρατικά ομόλογα με τη μέθοδο του αποσβεσμένου κόστους, διατηρώντας τα έως τη λήξη τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξήσεις των αποδόσεων των κρατικών τίτλων δεν θα οδηγούν σε λογιστικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs οι ελληνικές τράπεζες είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους των υψηλότερων επιτοκίων. Οι νέες αυξήσεις επιτοκίων θα προσφέρουν σημαντικό όφελος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς τα οφέλη από τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια υπερτερούν των πιθανών αντιξοοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές τράπεζες είναι μεταξύ αυτών που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος και άρα θα δουν αναβαθμίσεις των μετοχών τους και σημαντικό re-rating.

«Ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες δίνει και η Morgan Stanley και θεωρεί ότι τα επίπεδα των τιμών των μετοχών τους αποτελούν ευκαιρία για αγορές. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στην Alpha Bank, την οποία περιλαμβάνει στις προτιμώμενες επιλογές της μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,40 ευρώ και για την Εθνική στα 19,30 ευρώ.

Ανοδικά αναθεώρησε τις τιμές- στόχους για τις τραπεζικές μετοχές η UBS, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά», καθώς εκτιμά ότι επωφελούνται από υψηλότερα επιτόκια. Για την Πειραιώς, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 12,50 ευρώ, για την Eurobank στα 5,40 ευρώ, για την Εθνική στα 19,70 ευρώ και για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ.

Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να διαθέτουν περιθώριο ανόδου, παρότι οι αποτιμήσεις τους έχουν πλησιάσει εκείνες των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ως πιθανούς καταλύτες αναφέρει τις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και την αναμενόμενη, σύμφωνα με το δικό της σενάριο, ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.559,18 μονάδες, έναντι 2.636,54 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 2,93%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 20,68%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,11%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 22,35%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,69%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 5,68%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,55%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 29,09%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 2.038,336 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 407,667 εκατ. ευρώ, έναντι 508,783 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 4,822 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 188,342 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 42,089 δισ. ευρώ.

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

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