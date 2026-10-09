Wall Street: Απώλειες για Nasdaq και S&P 500 εν μέσω ανησυχιών για AI και πετρέλαιο

Χωρίς κατεύθυνση έκλεισε η συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Απώλειες για Nasdaq και S&P 500 εν μέσω ανησυχιών για AI και πετρέλαιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Snapshot
  • Η συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street έκλεισε με μικτές τάσεις και χωρίς κατεύθυνση.
  • Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,10% κλείνοντας στις 51.231,64 μονάδες.
  • Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,25% λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,47% στις 7.765,36 μονάδες.
  • Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου οφείλεται στην κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
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Μικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη sτο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με φόντο την αναζωπύρωση της ανησυχίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 51,77 μονάδων (+0,10%), στις 51.231,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 345,35 μονάδων (-1,25%), στις 27.193,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,41 μονάδων (-0,47%), στις 7.765,36 μονάδες.

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