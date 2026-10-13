Χρηματιστήριο: «Φλέρταρε» με τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.598,72 μονάδες με άνοδο 0,16%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε τις 2.617 μονάδες (+0,87%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 271,14 εκατ. ευρώ με 36.627.341 μετοχές να διακινούνται.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν της ΕΥΔΑΠ (+7,27%), των ΕΛΠΕ (+3,41%) και της Motor Oil (+2,99%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,54%), Metlen (-2,07%) και του ΟΤΕ (-1,85%).

Οι μεγαλύτεροι όγκοι συναλλαγών καταγράφηκαν στις μετοχές της Alpha Bank και Eurobank, με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών να παρουσιάζει η Alpha Bank (36,98 εκατ. ευρώ). Snapshot powered by AI

Με ασθενή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει χαμηλότερα από τις 2.600 μονάδες, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε υψηλότερα από αυτά τα επίπεδα.

Ήπια άνοδο καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, αν παραμένει η επιφυλακτικότητα στις κινήσεις των επενδυτών. Μικτή εικόνα σημειώνουν οι δείκτες στο άνοιγμα της Wall Street με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.598,72 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,16%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.617,00 μονάδες (+0,87%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 271,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.627.341 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+7,27%), των ΕΛΠΕ (+3,41%), της Motor Oil (+2,99%), της Alpha Bank (+1,66%) και της Optima Bank (+1,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,54%), Metlen (-2,07%), του ΟΤΕ (-1,85%), της Aktor (-1,42%), της Viohalco (-1,22%) και της Aegean Airlines (-1,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.583.773 και 6.690.249 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,98 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 54 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Verallis (+20,00%) και ΕΥΔΑΠ (+7,27%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-12,00%) και Βογιατζόγλου Systems (-4,98%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7000 -1,42%

ALLWYN:12,0850 -2,54%

ΚΥΠΡΟΥ:10,4400 +0,58%

CREDIABANK:0,9400 +0,86%

METLEN:48,2200 -2,07%

OPTIMA:14,7000 +1,38%

ΤΙΤΑΝ: 47,1600 +0,77%

ALPHA BANK: 4,2940 +1,66%

AEGEAN AIRLINES: 10,8800 -1,18%

VIOHALCO: 16,2200 -1,22%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,8200 -0,68%

ΔΑΑ:12,1800 +0,74%

ΔΕΗ: 22,3400 -0,27%

COCA COLA HBC:51,3000 -0,39%

ΕΛΠΕ: 19,1000 +3,41%

ELVALHALCOR: 3,4350 -0,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,3000 +0,28%

ΕΥΔΑΠ: 13,2800 +7,27%

EUROBANK: 4,4600 +0,34%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9500 +0,25%

MOTOR OIL: 68,8000 +2,99%

JUMBO: 25,2200 +0,64%

ΟΛΠ:43,5000 +1,16%

ΟΤΕ: 19,1000 -1,85%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,7820 +0,39%

Διαβάστε επίσης