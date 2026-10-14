Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες με άνοδο 0,19% και τζίρο 257,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανέβηκε 0,17%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,55%.

Ξεχώρισαν οι μετοχές Jumbo (+4,52%), Allwyn (+2,19%), ΕΛΠΕ (+2,09%), ΟΤΕ (+1,47%) και Motor Oil (+1,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Aktor (-2,06%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62%), Πειραιώς (-1,14%) και Crediabank (-1,06%).

Οι μετοχές Alpha Bank και Πειραιώς είχαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, ενώ η Πειραιώς και η Εθνική κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών. Snapshot powered by AI

Μικρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 2.600 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν οι δείκτες στο άνοιγμα της Wall Street, με τα την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό τα οποία ενισχύουν τις πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων εντός του Οκτωβρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,19%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.620,51 μονάδες (+0,84%) και κατώτερη τιμή στις 2.594,03 μονάδες (-0,18%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 257,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.505.180 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,52%), της Allwyn (+2,19%), των ΕΛΠΕ (+2,09%), του ΟΤΕ (+1,47%) και της Motor Oil (+1,45%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,06%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62%), της Πειραιώς (-1,14%) και της Crediabank (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.671.157 και 4.493.982 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,78 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 61 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,82%) και Δρομέας (+6,27%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Verallis (-5,79%) και Doppler (-5,20%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,5000 -2,06%

ALLWYN:12,3500 +2,19%

ΚΥΠΡΟΥ:10,3600 -0,77%

CREDIABANK:0,9300 -1,06%

METLEN:48,6800 +0,95%

OPTIMA:14,5600 -0,95%

ΤΙΤΑΝ: 47,1400 -0,04%

ALPHA BANK: 4,2650 -0,68%

AEGEAN AIRLINES: 10,8200 -0,55%

VIOHALCO: 16,2800 +0,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,1600 -1,62%

ΔΑΑ:12,2000 +0,16%

ΔΕΗ: 22,5000 +0,72%

COCA COLA HBC:51,4000 +0,19%

ΕΛΠΕ: 19,5000 +2,09%

ELVALHALCOR: 3,4200 -0,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,3800 +0,49%

ΕΥΔΑΠ: 13,2800 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,4550 -0,11%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9650 +0,25%

MOTOR OIL: 69,8000 +1,45%

JUMBO: 26,3600 +4,52%

ΟΛΠ:43,5000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,3800 +1.,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,6700 -1,14%

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