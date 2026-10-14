Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Άνοδος κατά 0,19%, στα 257,65 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Newsroom

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες με άνοδο 0,19% και τζίρο 257,65 εκατ. ευρώ.
  • Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανέβηκε 0,17%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,55%.
  • Ξεχώρισαν οι μετοχές Jumbo (+4,52%), Allwyn (+2,19%), ΕΛΠΕ (+2,09%), ΟΤΕ (+1,47%) και Motor Oil (+1,45%).
  • Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Aktor (-2,06%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62%), Πειραιώς (-1,14%) και Crediabank (-1,06%).
  • Οι μετοχές Alpha Bank και Πειραιώς είχαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, ενώ η Πειραιώς και η Εθνική κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών.
Snapshot powered by AI

Μικρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 2.600 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν οι δείκτες στο άνοιγμα της Wall Street, με τα την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό τα οποία ενισχύουν τις πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων εντός του Οκτωβρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,19%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.620,51 μονάδες (+0,84%) και κατώτερη τιμή στις 2.594,03 μονάδες (-0,18%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 257,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.505.180 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,52%), της Allwyn (+2,19%), των ΕΛΠΕ (+2,09%), του ΟΤΕ (+1,47%) και της Motor Oil (+1,45%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,06%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62%), της Πειραιώς (-1,14%) και της Crediabank (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.671.157 και 4.493.982 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,78 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 61 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,82%) και Δρομέας (+6,27%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Verallis (-5,79%) και Doppler (-5,20%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,5000 -2,06%

ALLWYN:12,3500 +2,19%

ΚΥΠΡΟΥ:10,3600 -0,77%

CREDIABANK:0,9300 -1,06%

METLEN:48,6800 +0,95%

OPTIMA:14,5600 -0,95%

ΤΙΤΑΝ: 47,1400 -0,04%

ALPHA BANK: 4,2650 -0,68%

AEGEAN AIRLINES: 10,8200 -0,55%

VIOHALCO: 16,2800 +0,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,1600 -1,62%

ΔΑΑ:12,2000 +0,16%

ΔΕΗ: 22,5000 +0,72%

COCA COLA HBC:51,4000 +0,19%

ΕΛΠΕ: 19,5000 +2,09%

ELVALHALCOR: 3,4200 -0,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,3800 +0,49%

ΕΥΔΑΠ: 13,2800 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,4550 -0,11%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9650 +0,25%

MOTOR OIL: 69,8000 +1,45%

JUMBO: 26,3600 +4,52%

ΟΛΠ:43,5000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,3800 +1.,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,6700 -1,14%

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο - Συγκλονίζει η αδελφή του - «Έβγαλαν το αυτοκίνητο με γερανό από τη θάλασσα»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: «Αδίστακτο σεξουαλικό αρπακτικό» τον χαρακτήρισε η εισαγγελέας στην έναρξη της δίκης

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο λόγω του Kallithea Night Run 2026

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατρακυλά η τουρκική λίρα - «Φρένο» με διολίσθηση

17:57LIFESTYLE

Μπίλι Κρίσταλ: Το απίστευτο εύρημα στα αποκαΐδια του σπιτιού του που τον άφησε άφωνο – «Αυτό με κράτησε όρθιο στις πιο δύσκολες στιγμές»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημες ανακοινώσεις την Παρασκευή για το νέο Δημαρχείο του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στην Ινδονησία: Πορτοκαλί ομίχλη πνίγει ολόκληρες πόλεις και εξαπλώνεται στη Νοτιοανατολική Ασία

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

17:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για συμφωνία με την Ελλάδα

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από πολυήμερη χρήση κοκαΐνης - Πρόσεχε τρίχρονο παιδί

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

09:30ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του «Λαιμού του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω έντονων βροχοπτώσεων

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Fake βίντεο για τον φουσκωμένο Κηφισό: Ο Χαρδαλιάς ανήρτησε το βίντεο ρεπορτάζ του Newsbomb

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ρόδος: Ένας νεκρός, ΙΧ στη θάλασσα, δραματικοί απεγκλωβισμοί - «Είναι ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση», λέει ο δήμαρχος

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είχε οικονομικά συμφέροντα με εταιρεία που ανακατασκευάζει πετρελαιαγωγό για την παράκαμψη του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ