Χρηματιστήριο: Ισχυρό ριμπάουντ, με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδική αντίδραση, στις 2.569,82 μονάδες 

Newsroom

Χρηματιστήριο: Ισχυρό ριμπάουντ, με οδηγό τις τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με άνοδο 1,56% στις 2.569,82 μονάδες, ανακάμπτοντας από τις προηγούμενες απώλειες.
  • Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε σημαντικά κατά 3,19%, με την Alpha Bank να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο στο +4,27%.
  • Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος και η επιστροφή αγοραστών μετά το πρόσφατο sell-off στήριξαν την ανοδική αντίδραση.
  • Η συνολική αξία συναλλαγών έφτασε τα 258,09 εκατ. ευρώ, με την Εθνική Τράπεζα να συγκεντρώνει τον υψηλότερο τζίρο στα 47,13 εκατ. ευρώ.
  • Παρά την ανάκαμψη, η αγορά πρέπει να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.550 μονάδες και να πλησιάσει το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων για να επιβεβαιωθεί η συνέχεια της ανοδικής τάσης.
Snapshot powered by AI

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μέρος των απωλειών του προηγούμενου διημέρου, με τις τράπεζες να επιστρέφουν στον ρόλο του βασικού οδηγού. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.569,82 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,56%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως τις 2.537,51 μονάδες. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 1,70%, στις 6.567,60 μονάδες.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η ανάκαμψη του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος τερμάτισε στις 2.922,77 μονάδες, με κέρδη 3,19%, επίσης στο υψηλό της συνεδρίασης. Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος και η επιστροφή αγοραστών μετά το πρόσφατο sell-off συνέβαλαν στη γενίκευση της αντίδρασης. Συνολικά, 78 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 35 υποχώρησαν και 39 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Alpha Bank, με κέρδη 4,27%. Ακολούθησαν η Eurobank με 3,98%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,43%, η Πειραιώς με 3,41% και η Aegean Airlines με 2,93%. Σημαντική στήριξη πρόσφεραν επίσης η Τράπεζα Κύπρου και η Εθνική, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,77% και 2,46% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, η Allwyn κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση του FTSE 25, χάνοντας 4,52%. Ακολούθησαν η Motor Oil με απώλειες 0,94%, η Coca-Cola HBC με 0,55%, ο ΟΤΕ με 0,52% και η Lamda Development με 0,34%. Η περιορισμένη ένταση των περισσότερων απωλειών ανέδειξε την καθαρή υπεροχή των αγοραστών στο ταμπλό.

Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 258,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν περίπου 33,98 εκατ. μετοχές. Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα με 47,13 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με 36,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 33,17 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εκ νέου στον τραπεζικό κλάδο.

Το κλείσιμο στο ανώτερο σημείο της ημέρας έδειξε ότι οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο έως τις τελικές δημοπρασίες. Ωστόσο, η σημερινή άνοδος δεν αναιρεί πλήρως τις ισχυρές πιέσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής. Η αγορά καλείται πλέον να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.550 μονάδες και να προσεγγίσει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Η συμπεριφορά των τραπεζών, οι διεθνείς αγορές και οι προσεχείς εταιρικές ανακοινώσεις θα καθορίσουν εάν η αντίδραση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Προς το παρόν, η σημερινή ανάκαμψη αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη τεχνικής εξισορρόπησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ανακαλείται λικέρ φραόυλας λόγω υψηλής συγκέντρωσης μεθανόλης

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η παγκόσμια αύξηση των superyatchs προκαλεί ανταγωνισμό για τις θέσεις ελλημενισμού

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Με χειροπέδες, κουκούλες και μάσκες βγήκαν από τη ΓΑΔΑ οι 59 συλληφθέντες - Οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων

18:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H «Οδύσσεια» του Έλον Μασκ: Κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο φτιαγμένο αποκλειστικά με AI

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιμονή Ερντογάν για τουρκολιβυκό - Ενόχληση από την ομόθυμη καταδίκη του από ΕΕ και «άλλες πλευρές»

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρό ριμπάουντ, με οδηγό τις τράπεζες

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

18:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πώς η αλήθεια αποδομεί τον ισχυρισμό Λιόλιου για τους φακέλους των διαιτητών

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LAMDA: Αποχωρεί ο Οδυσσέας Αθανασίου έπειτα από 18 χρόνια - Ποια είναι η νέα διευθύνουσα σύμβουλος

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί από τα καθήκοντά του - «Δεν αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

17:55WHAT THE FACT

Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Τεράστιοι βράχοι κατρακύλησαν σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας στη Γιούτα

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα και των άλλων 2 συλληφθέντων διαιτητών

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στην Κερατέα: Δεν εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε αρουραίους ο Πειραιάς: Ανεβαίνουν σε μπαλκόνια κατοίκων - Δείτε βίντεο

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

17:38ANNOUNCEMENTS

Η «Επιστροφή του Χουντίνι» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

17:34ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς κατά τις μαθητικές παρελάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

16:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η Λίλιαν Παπακώστα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό «κύμα» από τη Ρωσία απειλεί με πρόωρο ψύχος την Ελλάδα - Πότε θα πλησιάσει

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί από τα καθήκοντά του - «Δεν αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα και των άλλων 2 συλληφθέντων διαιτητών

09:53WHAT THE FACT

Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Και ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ανάμεσα στους συλληφθέντες για την γιγαντιαία απάτη άνω των €100 εκατ. με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε αρουραίους ο Πειραιάς: Ανεβαίνουν σε μπαλκόνια κατοίκων - Δείτε βίντεο

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Βάζουν 5.150 φωτοβολταϊκά πάνω από ελαιώνα χωρίς να κόψουν ούτε ένα δέντρο

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Με χειροπέδες, κουκούλες και μάσκες βγήκαν από τη ΓΑΔΑ οι 59 συλληφθέντες - Οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιμονή Ερντογάν για τουρκολιβυκό - Ενόχληση από την ομόθυμη καταδίκη του από ΕΕ και «άλλες πλευρές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ