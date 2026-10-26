Χρηματιστήριο: Ισχυρό ριμπάουντ, με οδηγό τις τράπεζες

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με άνοδο 1,56% στις 2.569,82 μονάδες, ανακάμπτοντας από τις προηγούμενες απώλειες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε σημαντικά κατά 3,19%, με την Alpha Bank να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο στο +4,27%.

Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος και η επιστροφή αγοραστών μετά το πρόσφατο sell-off στήριξαν την ανοδική αντίδραση.

Η συνολική αξία συναλλαγών έφτασε τα 258,09 εκατ. ευρώ, με την Εθνική Τράπεζα να συγκεντρώνει τον υψηλότερο τζίρο στα 47,13 εκατ. ευρώ.

Παρά την ανάκαμψη, η αγορά πρέπει να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.550 μονάδες και να πλησιάσει το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων για να επιβεβαιωθεί η συνέχεια της ανοδικής τάσης. Snapshot powered by AI

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μέρος των απωλειών του προηγούμενου διημέρου, με τις τράπεζες να επιστρέφουν στον ρόλο του βασικού οδηγού. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.569,82 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,56%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως τις 2.537,51 μονάδες. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 1,70%, στις 6.567,60 μονάδες.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η ανάκαμψη του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος τερμάτισε στις 2.922,77 μονάδες, με κέρδη 3,19%, επίσης στο υψηλό της συνεδρίασης. Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος και η επιστροφή αγοραστών μετά το πρόσφατο sell-off συνέβαλαν στη γενίκευση της αντίδρασης. Συνολικά, 78 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 35 υποχώρησαν και 39 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Alpha Bank, με κέρδη 4,27%. Ακολούθησαν η Eurobank με 3,98%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,43%, η Πειραιώς με 3,41% και η Aegean Airlines με 2,93%. Σημαντική στήριξη πρόσφεραν επίσης η Τράπεζα Κύπρου και η Εθνική, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,77% και 2,46% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, η Allwyn κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση του FTSE 25, χάνοντας 4,52%. Ακολούθησαν η Motor Oil με απώλειες 0,94%, η Coca-Cola HBC με 0,55%, ο ΟΤΕ με 0,52% και η Lamda Development με 0,34%. Η περιορισμένη ένταση των περισσότερων απωλειών ανέδειξε την καθαρή υπεροχή των αγοραστών στο ταμπλό.

Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 258,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν περίπου 33,98 εκατ. μετοχές. Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα με 47,13 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με 36,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 33,17 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εκ νέου στον τραπεζικό κλάδο.

Το κλείσιμο στο ανώτερο σημείο της ημέρας έδειξε ότι οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο έως τις τελικές δημοπρασίες. Ωστόσο, η σημερινή άνοδος δεν αναιρεί πλήρως τις ισχυρές πιέσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής. Η αγορά καλείται πλέον να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.550 μονάδες και να προσεγγίσει εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Η συμπεριφορά των τραπεζών, οι διεθνείς αγορές και οι προσεχείς εταιρικές ανακοινώσεις θα καθορίσουν εάν η αντίδραση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Προς το παρόν, η σημερινή ανάκαμψη αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη τεχνικής εξισορρόπησης.

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