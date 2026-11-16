Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις με αποκαλυπτική κόκκινη τουαλέτα στα Governors Awards 2026

Snapshot Η Σαρλίζ Θερόν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στα Governors Awards 2026 στο Λος Άντζελες με κόκκινη τουαλέτα του οίκου Tom Ford.

Η τουαλέτα ξεχώριζε για τα κοψίματα και το ψηλό σκίσιμο, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα και την αυτοπεποίθησή της.

Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση σημαντικών προσωπικοτήτων του κινηματογράφου.

Η Σαρλίζ Θερόν επιβεβαίωσε την κομψότητα και την επιβλητική της παρουσία στο Χόλιγουντ. Snapshot powered by AI

Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις στα Governors Awards 2026 στο Λος Άντζελες, πραγματοποιώντας μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μια τολμηρή κόκκινη δημιουργία του οίκου Tom Ford, απευθείας από την πασαρέλα του Παρισιού, η οποία ξεχώριζε για τα εντυπωσιακά κοψίματα και το αποκαλυπτικό σκίσιμο μέχρι ψηλά στο πόδι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση.

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Με τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω και με έντονα κόκκινα χείλη, η Σαρλίζ Θερόν ολοκλήρωσε μια εμφάνιση που συνδύαζε δυναμισμό, θηλυκότητα και λάμψη.

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

Η Σαρλίζ Θερόν / AP

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στη λαμπερή βραδιά που ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση της συνολικής προσφοράς σημαντικών προσωπικοτήτων του κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένει μία από τις πιο κομψές και επιβλητικές παρουσίες του Χόλιγουντ.

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