Από τη Σαρλίζ Θερόν στη Ζεντάγια: Οι σταρ που έλαμψαν στα Governors Awards 2026

Οι μεγαλύτεροι αστέρες του κινηματογράφου έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή τελετή, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου των κινηματογραφικών βραβείων

Ανθή Κουρέντζη

Από τη Σαρλίζ Θερόν στη Ζεντάγια: Οι σταρ που έλαμψαν στα Governors Awards 2026

Η Ζεντάγια / AP

LIFESTYLE
3'
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  • Η 17η τελετή των Governors Awards στο Λος Άντζελες τίμησε σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως τη Γκλεν Κλόουζ, τον Ρίντλεϊ Σκοτ και τον Φλόιντ Νόρμαν.
  • Οι παραγωγοί Κριστίν Βασόν και Πάμελα Κόφλερ έλαβαν το βραβείο Irving G. Thalberg Memorial για την εξαιρετική συμβολή τους στον κινηματογράφο.
  • Το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης ξεχώρισε με εντυπωσιακές εμφανίσεις από ηθοποιούς όπως η Πενέλοπε Κρουζ, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν και η Έμα Στόουν, παρουσιάζοντας δημιουργίες κορυφαίων οίκων μόδας.
  • Τα Governors Awards σηματοδότησαν την έναρξη της περιόδου κινηματογραφικών βραβείων που θα κορυφωθεί με την 99η τελετή απονομής των Όσκαρ τον Μάρτιο του 2027.
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Το Χόλιγουντ μπήκε και επίσημα σε ρυθμούς Όσκαρ, με την 17η τελετή απονομής των Governors Awards να συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας στο Λος Άντζελες.

Η ετήσια εκδήλωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία διοργανώνει και τα Όσκαρ, πραγματοποιήθηκε στο Ray Dolby Ballroom του Ovation Hollywood, με στόχο να τιμήσει προσωπικότητες που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στον κινηματογράφο.

Ωστόσο, πέρα από τις βραβεύσεις, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το κόκκινο χαλί, όπου κορυφαίες ηθοποιοί εμφανίστηκαν με δημιουργίες διάσημων οίκων μόδας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη λάμψη που αναμένεται να κυριαρχήσει στην απονομή των Όσκαρ τον Μάρτιο.

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Οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία επέλεξε δημιουργία του οίκου Chanel, ενώ η Ζεντάγια εντυπωσίασε με εμφάνιση του σχεδιαστή Giles Deacon.

Η Σαρλίζ Θερόν προτίμησε δημιουργία Tom Ford, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη σχέση της με τη μόδα, ενώ η Τέσα Τόμπσον επέλεξε Schiaparelli, έναν οίκο που έχει συνδέσει την ταυτότητά του με τις θεατρικές και γλυπτικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες ήταν και η Έμα Στόουν, η οποία εμφανίστηκε με Louis Vuitton, προσθέτοντας τη δική της πινελιά κομψότητας στη βραδιά.

Το κόκκινο χαλί των Governors Awards αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες για τους αστέρες του Χόλιγουντ να παρουσιάσουν τις ενδυματολογικές επιλογές τους πριν από την κορύφωση της κινηματογραφικής περιόδου βράβευσης.

Οι μεγάλοι τιμώμενοι της φετινής βραδιάς

Στη φετινή, 17η διοργάνωση, η Ακαδημία τίμησε με Τιμητικά Όσκαρ τρεις σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου.

Η Γκλεν Κλόουζ, μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ, που έχει υπογράψει εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, και ο πρωτοπόρος του animation Φλόιντ Νόρμαν ήταν οι φετινοί αποδέκτες των τιμητικών διακρίσεων.

Παράλληλα, οι παραγωγοί Κριστίν Βασόν και Πάμελα Κόφλερ τιμήθηκαν με το βραβείο Irving G. Thalberg Memorial Award, το οποίο αναγνωρίζει την εξαιρετική προσφορά παραγωγών στον κινηματογράφο.

Υπενθυμίζεται ότι στην περσινή διοργάνωση Τιμητικά Όσκαρ είχαν λάβει ο Τομ Κρουζ, η Ντέμπι Άλεν και ο Γουίν Τόμας, ενώ η Ντόλι Πάρτον είχε τιμηθεί με το ανθρωπιστικό βραβείο Jean Hersholt.

Τότε, στο κόκκινο χαλί είχαν εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, η Τζένιφερ Λόρενς, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, η Σίνθια Ερίβο και η Ντακότα Τζόνσον.

Με τα φώτα στραμμένα πλέον στη φετινή κούρσα των κινηματογραφικών βραβείων, τα Governors Awards άνοιξαν με τον πιο λαμπερό τρόπο την αυλαία της περιόδου που θα κορυφωθεί με την 99η τελετή απονομής των Όσκαρ, τον Μάρτιο του 2027.

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