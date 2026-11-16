Τζένιφερ Λόπεζ: Από το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ στη νέα αρχή – «Νιώθω ότι ενηλικιώνομαι ξανά»

Η 57χρονη σταρ μίλησε για τη νέα καθημερινότητά της χωρίς σύντροφο, τα δίδυμα παιδιά της που «άνοιξαν τα φτερά τους» για το πανεπιστήμιο και για το νέο τηλεοπτικό show «The JLO Show: Live in Las Vegas» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου

Ανθή Κουρέντζη

Τζένιφερ Λόπεζ: Από το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ στη νέα αρχή – «Νιώθω ότι ενηλικιώνομαι ξανά»

Η Τζένιφερ Λόπεζ

LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ δηλώνει ότι απολαμβάνει την ελευθερία της ως ανύπαντρη μητέρα μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ.
  • Η περίοδος αυτή αποτελεί για εκείνη μια νέα φάση ενηλικίωσης και επαναπροσδιορισμού της προσωπικής της ζωής.
  • Η αναχώρηση των διδύμων παιδιών της για το πανεπιστήμιο προκάλεσε έντονα συναισθήματα και αποτέλεσε πηγή δημιουργικής έμπνευσης στη μουσική της.
  • Η Λόπεζ σχεδιάζει πιθανή περιοδεία το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.
  • Το νέο μουσικό αφιέρωμα «The JLO Show: Live in Las Vegas» θα προβληθεί στις 26 Νοεμβρίου από το CBS και την πλατφόρμα Paramount+.
Snapshot powered by AI

Μια νέα σελίδα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, δηλώνει ότι απολαμβάνει την ελευθερία της και ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών που πλέον σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, τις αλλαγές που έφερε η προσωπική της ζωή και τη δημιουργική περίοδο που διανύει, ενόψει της πρεμιέρας του νέου μουσικού αφιερώματος «The JLO Show: Live in Las Vegas»

«Είναι η πρώτη φορά από τότε που ήμουν περίπου 20 ετών που δεν είμαι με κάποιον», εξομολογήθηκε η Λόπεζ, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα μετά από χρόνια σχέσεων και γάμων.

«Είμαι μόνη, είμαι ελεύθερη. Μπορώ να κάνω ό,τι στο καλό θέλω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια, προτού συμπληρώσει: «Είναι υπέροχο, αλλά ταυτόχρονα παράξενο. Αλλά και πάλι υπέροχο».

«Νιώθω ότι ενηλικιώνομαι ξανά»

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έκρυψε ότι η περίοδος που διανύει έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια έχει την ευκαιρία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις προσωπικές της ανάγκες και επιθυμίες.

Μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είχε ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα που αναζωπυρώθηκε σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη τους σχέση, η τραγουδίστρια φαίνεται πως αντιμετωπίζει τη μοναχικότητα όχι ως απώλεια, αλλά ως μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού.

«Είναι μια πολύ υγιής περίοδος στη ζωή μου. Είμαι μόνη μου. Νιώθω σαν να περνάω μια νέα φάση ενηλικίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση όταν τα δίδυμα παιδιά της έφυγαν για το πανεπιστήμιο

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν και η αναφορά της στα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμε, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι.

Η αναχώρησή τους για το πανεπιστήμιο σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα της 57χρονης σταρ, η οποία παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τα ανάμεικτα συναισθήματα που ένιωσε.

Όπως εξήγησε, όταν τα παιδιά της έφυγαν από το σπίτι, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα, καθώς η καθημερινή παρουσία τους αποτελούσε για χρόνια βασικό κομμάτι της ζωής της.

«Είχα τόσα πολλά συναισθήματα», εξομολογήθηκε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή η εμπειρία στάθηκε η αφορμή για να επιστρέψει στο στούντιο ηχογράφησης.

Η μουσική έγινε για εκείνη ένας τρόπος να εκφράσει όσα βίωνε, μετατρέποντας τη συγκίνηση και τις προσωπικές αλλαγές σε δημιουργική έμπνευση.

https://www.instagram.com/p/DfydrCZkYGC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Νέα μουσική και πιθανή περιοδεία το καλοκαίρι του 2027

Η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι θαυμαστές της ενδέχεται σύντομα να την απολαύσουν ξανά σε μια μεγάλη περιοδεία.

Όταν ο Τζίμι Φάλον τη ρώτησε εάν σκοπεύει να παρουσιάσει ζωντανά τη νέα της μουσική, η τραγουδίστρια απάντησε: «Πιστεύω ότι θα κάνω περιοδεία το επόμενο καλοκαίρι».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η σχετική προοπτική προέκυψε μόλις πριν από λίγες ημέρες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για ημερομηνίες ή προορισμούς.

Η τηλεοπτική της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε ενόψει της πρεμιέρας του νέου μουσικού αφιερώματος «The JLO Show: Live in Las Vegas», το οποίο θα προβληθεί στις 26 Νοεμβρίου από το CBS και την πλατφόρμα Paramount+.

Το τηλεοπτικό σόου καταγράφει τη φαντασμαγορική εμφάνιση της Λόπεζ στο Λας Βέγκας, με μια παραγωγή που συνδυάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, εντυπωσιακές χορογραφίες και προσωπικές αφηγήσεις από την πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ στα τέλη Φεβρουαρίου – «Σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας»

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός

10:52LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα το Voice - Τι έκαναν οι σειρές στη βραδινή ζώνη;

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια 10 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα;

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Η θαλάσσια ασφάλεια προϋπόθεση για την ευημερία των λαών»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Περνώντας μέσα από τη φωτιά: Η «πληγωμένη» όψη του Starship και το μέλλον των διαστημικών ταξιδιών

10:39ΕΛΛΑΔΑ

«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για σχέσεις με Τσίπρα: Δεν υπάρχει καμία δυσκολία να σταθώ απέναντί του - Γιατί αποκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ... Άγιαξ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η άγνωστη ιστορία με τη Σοφία Βέμπο τη νύχτα της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα μάς φώναζε να μπούμε στο σπίτι»

10:34LIFESTYLE

Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις με αποκαλυπτική κόκκινη τουαλέτα στα Governors Awards 2026

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η Νέα Σμύρνη και ο ιστορικός Πανιώνιος αποκτούν το Κλειστό Γυμναστήριο που τους αξίζει - Δίνουμε τέλος σε μια ακόμη χρόνια εκκρεμότητα»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεπέρασε τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλευόταν υποσιτισμένο με τραύματα στα πόδια - Προφυλακισμένοι οι γονείς του

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε με mea culpa ο Σιαδήμας και η εκπομπή Newsroom στο ErtNews μετά το συμβάν με τον χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο - «Δεν ελέγξαμε τα στοιχεία του καλεσμένου»

10:20WHAT THE FACT

Του κατάσχεσαν 59 ευρώ από τη σύνταξη για πρόστιμα τροχαίας - Η δικαστική απόφαση του τα επέστρεψε

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ανατρεπτικό βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα: Έπεσε η Microsoft, «κρασάρει» ο καπιταλισμός

10:12LIFESTYLE

Από τη Σαρλίζ Θερόν στη Ζεντάγια: Οι σταρ που έλαμψαν στα Governors Awards 2026

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Το σπαρακτικό αντίο στον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη - «Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι»

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

10:01WHAT THE FACT

«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που επηρεάζει πολλά ζευγάρια - Το 25% κοιμάται καλύτερα χωρίς τον σύντροφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

09:10LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε. στέλνουν τους μετανάστες στη Ρουάντα

09:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο Ντοκουμέντο: Έκλεψε σωληνώσεις φυσικού αερίου - Από θαύμα δεν έγινε έκρηξη

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πώς άλλαξε ο παγκόσμιος χάρτης παραγωγής από το 1961 έως το 2023 – Η κυριαρχία της Ισπανίας και η θέση της Ελλάδας

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλικές εικόνες στην Μάλαγα: Ψάρια πήδαγαν έξω από το νερό επί 20 λεπτά (video)

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει ο χάρτης του καναδικού μοντέλου για το πολικό ψύχος και τη χώρα μας

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Το σπαρακτικό αντίο στον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη - «Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ανατρεπτικό βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα: Έπεσε η Microsoft, «κρασάρει» ο καπιταλισμός

07:22BOMBER

Η χαρά του τρελού: Έρχονται οι 72 ώρες, κλείνουν οι τράπεζες, πέφτει το ρεύμα και ο εγώ ψάχνω γεννήτρια!

10:34LIFESTYLE

Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις με αποκαλυπτική κόκκινη τουαλέτα στα Governors Awards 2026

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δήλωση του Δούκα που έγινε viral: «Ο βιομήχανος πληρώνει 0,06 την €/kWh κι ο Δήμος 0,24 - Πώς θα ζεστάνουμε τα σχολεία μας και τις δομές μας;»

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Έμαθε από την τηλεόραση ότι η γυναίκα του σκότωσε τα παιδιά τους: 32 χρόνια μετά ζητά να μην αποφυλακιστεί ποτέ

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ