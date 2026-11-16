Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστή και του Άγιου Φιλουμένου του Νεομάρτυρος

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιος Ματθαίος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής
Ο Άγιος Ματθαίος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ιφιγένεια
  • Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα
  • Φιλούμενος

Άγιος Ματθαίος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι ένας από τους 12 Αποστόλους, μαθητής του Ιησού Χριστού.

Το όνομα Ματθαίος προέρχεται από το εβραϊκό όνομα Ματιγιά και αποτελεί σύντμηση τού ονόματος Ματιθγιά, ή Ματθανία, που σημαίνει «δώρο του Γιαχβέ» ή «δεδωρημένος υπό τού Θεού», κάτι αντίστοιχο με το ελληνικό Θεόδωρος.

Ο Ματθαίος καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως τελώνης, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Κάποια ημέρα που ο Ιησούς περνούσε από την Καπερναούμ, όπου ο Ματθαίος κατοικούσε, τον είδε και γνωρίζοντας την ψυχή του ζήτησε να Τον ακολουθήσει. Ο Ματθαίος χωρίς δεύτερη σκέψη άφησε την εργασία του και από τότε ήταν δίπλα Του. Μάλιστα με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι του. Εκεί, ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ο Ιησούς συνέφαγε και συζήτησε. Οι φαρισαίοι, όμως, που είχαν πωρωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Κυρίου, αμέσως τον κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια: «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθαίου, θ' 13). Δηλαδή, λέει ο Κύριος, δεν ήλθα για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς τους δίκαιους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, για να μετανοήσουν και να σωθούν.

Η πορεία του Αποστόλου Ματθαίου ήταν μεγάλη, αφού κήρυττε για δώδεκα χρόνια μετά την Πεντηκοστή στην Παλαιστίνη και έπειτα σε άλλα έθνη για την διάδοση του Χριστιανισμού. Στον Απόστολο Ματθαίο αποδίδεται η συγγραφή του πρώτου Ευαγγελίου, που φέρει και το όνομά του το οποίο γράφτηκε το 64 μ.Χ..

Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή και τη δράση του. Αν και μεταγενέστερες παραδόσεις μιλούν για μαρτυρικό θάνατο στην πυρά ή εκτέλεση με ξίφος, η πιθανότερη εκδοχή είναι αυτή του Ηρακλείωνα, την οποία παραθέτει ο Κλήμης Αλεξανδρείας, και η οποία αναφέρει ότι ο Ματθαίος πέθανε από φυσικό θάνατο. Ο Ματθαίος κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. Στην Αιθιοπία η Αγία Ιφιγένεια ασπάστηκε τον χριστιανισμό από τον Απόστολο Ματθαίο.

Τα λείψανά του θεωρείται ότι βρίσκονται στην κρύπτη του καθεδρικού ναού του Σαλέρνο, στην Ιταλία. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Νοεμβρίου. Θεωρείται άγιος από την Καθολική, την Λουθηρανική, την Αγγλικανική και μερικές ακόμα Προτεσταντικές εκκλησίες.

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως

Θείας ἤκουσας, φωνῆς τοῦ Λόγου, καὶ τῆς πίστεως, τὸ φῶς ἐδέξω, καταλείψας τελωνείου τὸν σύνδεσμον ὅθεν Χριστοῦ τὴν ἀπόρρητον κένωσιν, εὐηγγελίσω Ματθαῖε Ἀπόστολε. Καὶ νῦν πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

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