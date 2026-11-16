Το ανατρεπτικό βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα: Έπεσε η Microsoft, «κρασάρει» ο καπιταλισμός

Snapshot Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε το τεχνικό πρόβλημα της Microsoft για να ασκήσει κριτική στον καπιταλισμό και τις κοινωνικές δυσκολίες.

Στο βίντεο «System Error» συνδέει την τεχνολογική βλάβη με προβλήματα όπως η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί και το στεγαστικό κόστος.

Υποστηρίζει πως το υπάρχον οικονομικό σύστημα «κρασάρει» και χρειάζεται ριζική αλλαγή, όχι απλά «επιδιορθώσεις» ή «updates».

Τονίζει ότι ενώ η Microsoft αναζητά την αιτία της βλάβης, η λύση για την κοινωνία είναι η αλλαγή του συστήματος.

Αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη με χιουμοριστικό τρόπο, λέγοντας ότι ακόμα και αυτή «βραχυκύκλωσε» όταν ρωτήθηκε για την οικονομική δυσκολία των πολιτών. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τα προβλήματα λειτουργίας της Microsoft, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επιστρατεύει το γνωστό του χιούμορ και την ορολογία της πληροφορικής για να ασκήσει τη δική του πολιτική κριτική στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο TikTok, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ συνδέει το τεχνολογικό μπλακ άουτ με τις δυσκολίες της καθημερινότητας, δίνοντας στην παρέμβασή του τον τίτλο… «System Error» για τον καπιταλισμό.

«Έπεσε η Microsoft; Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ο καπιταλισμός τόσα χρόνια κρασάρει και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!», αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνοντας από την αρχή το στίγμα του βίντεο.

Στη συνέχεια περνά από τους servers και τα τεχνολογικά προβλήματα στην ακρίβεια, τους μισθούς και το στεγαστικό, σχολιάζοντας με καυστική διάθεση: «Οι μισθοί δεν φτάνουν, τα νοίκια ανεβαίνουν, οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται και κάθε φορά που πατάμε update, μας βγάζει… Μητσοτάκηδες! Ε, πόσα restart να κάνουμε πια;».

Η πολιτική αιχμή κορυφώνεται με μια ακόμη ατάκα, στην οποία αξιοποιεί το πρόβλημα της Microsoft για να περάσει το μήνυμά του: «Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δεν χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!».

https://www.instagram.com/reel/Dfuj0CMoMzz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το πιο παιχνιδιάρικο σημείο του βίντεο, ωστόσο, έρχεται στο τέλος, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να βάζει στην εξίσωση και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αποκαλύπτει, απευθύνθηκε στην AI με ένα ερώτημα που αφορά την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών: «Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη πώς γίνεται να έχουμε τόση τεχνολογία, τόσο πλούτο, τόσες δυνατότητες και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα. Και παιδιά… βραχυκύκλωσε η Microsoft!».

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