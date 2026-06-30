Κουτσούμπας: Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;

Snapshot Για 6 στα 10 νοικοκυριά, ο μηνιαίος μισθός επαρκεί μόνο μέχρι τις 18 του μήνα.

Το κόστος στέγασης στην Αττική απορροφά μέχρι και το 70% του μέσου μισθού για δυάρι και το 93% για τριάρι, περιλαμβάνοντας ενοίκιο ή δόση δανείου και λογαριασμούς.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια και ότι οι πολιτικές της επιβαρύνουν τον λαό. Snapshot powered by AI

Τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια, σχολιάζει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Επικεντρώνοντας την κριτική του στο πρόβλημα της στέγης, ο κ. Κουτσούμπας λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;»

«Το μόνο χτύπημα που καταφέρνει η κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της ακρίβειας είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο: στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και προσθέτει: «Γιατί, όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενοίκιο ή το δάνειο καταπίνει τον μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος».

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται το ΚΚΕ, για ένα τυπικό δυάρι έως 60 τ.μ στην Αττική δαπανάται μέχρι και το 70% του μέσου μισθού και ως 93% για ένα τριάρι, συνυπολογίζοντας ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου και λογαριασμούς, ενώ για 6 στα 10 νοικοκυριά, το μηνιάτικο φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα.

Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ για το δικαίωμα στη στέγη, την Τετάρτη 1η Ιουλίου.