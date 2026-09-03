Ο Κουτσούμπας βάζει… GPS για να δείξει στον Μητσοτάκη «τον άλλο δρόμο» για την «Ελλάδα 2030»

Snapshot Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαντά στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030» με χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Το βίντεο παρουσιάζει το GPS να προτείνει διαδρομές που συμβολίζουν μέτρα όπως μείωση μισθών, 13ωρη εργασία και ακρίβεια, τα οποία καταγγέλλει το ΚΚΕ.

Ο Κουτσούμπας τονίζει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για το 2030 χωρίς υπερβολικές θυσίες και εκμετάλλευση, που απαιτεί ενεργή συμμετοχή του λαού.

Το μήνυμα καταλήγει με κάλεσμα για συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΚΚΕ στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030», ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική και καλώντας τους πολίτες στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΚΚΕ στη ΔΕΘ.

Στο βίντεο φαίνεται καθισμένος στη θέση του οδηγού ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Χρησιμοποιώντας το GPS του κινητού του, ζητά μια «διαδρομή» για την Ελλάδα του 2030. Αφού το GPS του προτείνει διαδρομές που όπως καταγγέλλει το ΚΚΕ, περνούν από τη μείωση μισθών, 13ωρη δουλειά, ακρίβεια, κλπ.

«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος», αναφέρει ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ολοκληρώνει το μήνυμά του με κάλεσμα συμμετοχής στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη! Στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!», καταλήγει.

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