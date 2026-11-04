Κουτσούμπας για πλειστηριασμούς: «Δεν θα τους παραδώσουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τις ζωές μας» 

Snapshot Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με ανθρώπους που απειλούνται από πλειστηριασμούς λόγω ιδιωτικού χρέους.

Καταδίκασε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θεωρεί ότι προστατεύει τα συμφέροντα τραπεζών και funds εις βάρος των πολιτών.

Ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου και την πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας. Snapshot powered by AI

Με ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους, συναντήθηκε την Τρίτη (03/11/2026), ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος. Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ άκουσε τις ιστορίες τους, για τον αγώνα που δίνουν απέναντι στις τράπεζες και τα funds.

Με αφερηρία τη συνάντηση, ο κ. Κουτσούμπας, σε βίντεο στο TikTok, αναδεικνύει «τις ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για το νομοθετικό πλαίσιο των πλειστηριασμών, αλλά και τη δύναμη της οργανωμένης λαϊκής πάλης, που έχει καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις να αποτρέψει εξώσεις».

Αναλυτικά, η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Ακούσαμε διαφορετικές ιστορίες, με έναν κοινό παρονομαστή: Τον εφιάλτη να χάσουν το σπίτι τους! Γιατί σε αυτή τη χώρα συμβαίνει το εξής εξοργιστικό: Οι τράπεζες να έχουν σωθεί με τα λεφτά του λαού και τώρα να θέλουν να πάρουν και τα σπίτια του! Και η κυβέρνηση τι κάνει; Αντί να προστατεύσει τον λαό από τα κοράκια, φροντίζει να τους ακονίζει τα νύχια! Έφερε άλλο ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο. Αναγκάστηκε να αποσύρει μια προκλητική διάταξη, αλλά αφήνει όρθιο το νομοθετικό οπλοστάσιο των πλειστηριασμών, που έχτισαν διαχρονικά η ΝΔ, ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

»Αρκετά πια! Τα σπίτια του λαού δεν είναι ούτε μετοχές ούτε εμπορεύματα για να τα παίζουν στα χρηματιστήρια τα funds! Υπάρχει τρόπος να τους χαλάσουμε τα σχέδια! Το απέδειξαν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους σε Αιγάλεω, Πετρούπολη, Ελευσίνα, Χαλκίδα, προχθές στη Θεσσαλονίκη, που μπήκαν μπροστά και απέτρεψαν τις εξώσεις! Γι' αυτό απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να προστατευτεί πραγματικά η λαϊκή κατοικία! Γιατί τα κοράκια μπορεί να έχουν τους νόμους τους, αλλά ο λαός έχει τη δύναμή του! Ας το πάρουν απόφαση: Δε θα τους παραδώσουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τις ζωές μας!».