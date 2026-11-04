Ονομαστική ψηφοφορία για τους servicers ζητά ο Πιερρακάκης

«Κάθε “ναι” και κάθε “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται», σημείωσε χαρακτηριστικά

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ονομαστική ψηφοφορία για τους servicers ζητά ο Πιερρακάκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την προστασία δανειοληπτών και λειτουργία των servicers.
  • Η κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριληφθούν επιπλέον άρθρα στην ονομαστική ψηφοφορία, επισημαίνοντας ότι κάθε ψήφος θα έχει ονοματεπώνυμο.
  • Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακές τακτικές και πολιτικά κόλπα με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από την ουσία του νομοσχεδίου.
  • Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου και επανέφεραν ενστάσεις για το άρθρο 23, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αποσυρθεί πλήρως.
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Σε μια κίνηση που ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ζητώντας τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός έλαβε τον λόγο και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επί των κυβερνητικών παρεμβάσεων, επιχειρώντας να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση από τις καταγγελίες για τους servicers στην ψήφιση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση. Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση ζητά ονομαστική ψηφοφορία για 18 άρθρα του νομοσχεδίου, καθώς και για την τροπολογία που έχει κατατεθεί.

«Η ονομαστική ψηφοφορία είναι δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος κάνει όσα εννοεί και ποιος κάνει πράξη την προστασία των δανειοληπτών», υποστήριξε.

Αποδέχθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για περισσότερα άρθρα

Η κυβερνητική πρωτοβουλία προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον υπουργό να επανέρχεται στο ζήτημα και να αποδέχεται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριληφθούν επιπλέον άρθρα στην ονομαστική ψηφοφορία.

«Τα εντάσσουμε γιατί όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ του δανειολήπτη», δήλωσε, επιμένοντας ότι οι βουλευτές θα κληθούν να αναλάβουν προσωπικά την ευθύνη της ψήφου τους.

«Κάθε “ναι” και κάθε “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για «επικοινωνιακά κόλπα» μιλά η αντιπολίτευση

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει την ονομαστική ψηφοφορία ως εργαλείο πολιτικών εντυπώσεων, κάνοντας λόγο για τακτικισμούς που αποσκοπούν στη μετατόπιση της συζήτησης από την ουσία του νομοσχεδίου.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ έκανε λόγο για «μπαράζ επικοινωνιακών τακτικών», ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης κατήγγειλε «βρώμικα κόλπα» εκ μέρους της κυβέρνησης.

Την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο Κωνσταντίνος Χήτας, εκπροσωπώντας την Ελληνική Λύση.

Από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι «η συζήτηση του νομοσχεδίου από την αρχή μέχρι τώρα είναι γεμάτη από τακτικές και κόλπα».

Παράλληλα, έθεσε εκ νέου ζήτημα για το επίμαχο άρθρο 23, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις περί απόσυρσής του, από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις προκύπτει πως δεν έχει αποσυρθεί στο σύνολό του.

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