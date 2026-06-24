Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη: «Είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο Νομισματοκοπείο»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη», καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου και το εύρος των δικαιούχων.

Newsbomb

Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη: «Είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο Νομισματοκοπείο»
Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις - Συνταξιοδοτικές διατάξεις", Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σε υψηλούς τόνους έγινε η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά τους δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη», με την πολιτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση και σχολίασε καυστικά: στον ανταγωνισμό του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης είναι «έτοιμος να εισβάλλει στο Νομισματοκοπείο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι "σύρεται" πίσω από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν υπήρξε πολιτική πρωτοβουλία αλλά αναγκαστική συμμόρφωση μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, υπογράμμισε και καταλόγισε «επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των πολιτών».

Παράλληλα έθεσε το ερώτημα

«Τι θα γίνει με εκείνους που οι ρυθμίσεις τους καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν; Για αυτούς έχετε να πείτε κάτι; Σε αυτούς γυρνάτε την πλάτη. Η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίζεται σε παράνομο επανυπολογισμό οφείλει να κριθεί αυτοδικαίως άκυρη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπερασπίστηκε τη ρύθμιση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά πέρα από τα όσα προβλέπει η δικαστική απόφαση, επιχειρώντας να καλύψει ευρύτερο πεδίο υποθέσεων.

Υποστήριξε ότι η επέκταση της ρύθμισης και η αντιμετώπιση ζητημάτων αναδρομικότητας αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αντιστρέφοντας τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη περί μη καθολικότητας του μέτρου, υπογράμμισε πως το 70% αυτών των περιπτώσεων δεν είχαν καταθέσει ούτε μία δόση, ενώ η περίπτωση ανοίγματος των υποθέσεών τους θα δημιουργούσε συστημική αβεβαιότητα.«Δεν σας λέω ότι όλα πάνε καλά. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα», πρόσθεσε.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο υπουργός απάντησε και στις πολιτικές αιχμές της αντιπολίτευσης, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί λαϊκισμού και επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις όταν αυτές κρίνονται ρεαλιστικές. Παράλληλα, δεν απέφυγε προσωπικές αναφορές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Δεν άφησε αναπάντητα τα «καρφιά» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πολιτικό του παρελθόν σχολιάζοντας σκωπτικά:

«Είμαι μέλος της ΝΔ από το 2015 και είμαι εξαιρετικά περήφανος γι’αυτό και για την κυβέρνηση στην οποία μετέχω, ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται να αναφέρω τους λαϊκισμούς που αναφέρατε εσείς και η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, πολλές φορές αισθάνομαι ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα, είστε έτοιμος να εισβάλετε στο Νομισματοκοπείο!»

Πιερρακάκης: «Κουνάτε το γκολπόστ και είστε και οφσάιντ!»

Νωρίτερα,ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τη ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος με καθολικότητα και αναδρομική ισχύ.

«Είστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή εμείς ερχόμαστε σήμερα και νομοθετούμε παραπάνω, και καθολικότητα και αναδρομικότητα. Κουνάτε το γκολπόστ. Είστε και οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ!», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Απαντώντας, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η τροπολογία δεν καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση.

«Η διάταξη λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δεν έχουν χάσει την ρύθμιση. Αποκλείει όσους ήταν συνεπείς και αποπλήρωσαν και όσοι δεν είναι συνεπείς γιατί τα funds και οι servicers επέβαλλαν καταχρηστικές χρεώσεις. Δημιουργείτε δύο ταχύτητες δανειοληπτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



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