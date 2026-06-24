Πιερρακάκης για δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πάνω από 100.000 θα δουν άμεση μείωση της δόσης τους

Όσα είπε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κυβερνητική ρύθμιση

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πιερρακάκης για δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πάνω από 100.000 θα δουν άμεση μείωση της δόσης τους
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη επιλύει μια εκκρεμότητα που κρατάει πάνω από 16 χρόνια και ταλαιπωρεί χιλιάδες δανειολήπτες.
  • Πάνω από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεση μείωση της δόσης τους, σε πολλές περιπτώσεις έως και 300 ευρώ μηνιαίως.
  • Η ρύθμιση εφαρμόζεται καθολικά χωρίς να απαιτούνται νέα δικαστήρια ή προσφυγές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία.
  • Η κυβέρνηση επέλεξε να θεσπίσει αναδρομική εφαρμογή, αναγνωρίζοντας ως αποπληρωμή κεφαλαίου τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, μειώνοντας έτσι το υπόλοιπο και τη διάρκεια της οφειλής.
  • Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης υπερβαίνει τη δικαστική υποχρέωση, παρέχοντας ουσιαστική αποκατάσταση στους συνεπείς δανειολήπτες.
Snapshot powered by AI

Η ρύθμιση του για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έρχεται να αντιμετωπίσει μια εκκρεμότητα που ταλαιπώρησε χιλιάδες δανειολήπτες για περισσότερο από μία δεκαετία, σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Βουλή.

Ο κ. Πιερρακάκης κατα τη συζήτηση της ρύθμισης και αναφερόμενος στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων αλλά και τη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο και ψηφίζεται σήμερα το βράδυ, επεσήμανε πως «η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να μην μεταθέσει ξανά το πρόβλημα στο μέλλον. Να μην κρυφτεί πίσω από νομικές ερμηνείες και να δώσει μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έδωσε μια κρίσιμη νομική κατεύθυνση ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Εμείς, όμως, δεν μένουμε εκεί»,

Ο υπουργός χαρακτήρισε το υφιστάμενο καθεστώς ως «μια πληγή που έμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια», και τόνισε πως παρά τις αρχικές προσδοκίες, ο νόμος για τα «κόκκινα» δάνεια δεν κατάφερε τελικά να προστατεύσει αποτελεσματικά όσους πραγματικά είχαν ανάγκη: «Χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε πολυετείς δικαστικές διαδικασίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και αναμονής».

Πάνω από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεση μείωση της δόσης τους

Και σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε πως η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει σ την αποκατάσταση των στρεβλώσεων: «Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη Δικαιοσύνη στην πράξη. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Προχωρήσαμε συνειδητά, πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στη στενή νομική συμμόρφωση.

Και αυτό πρέπει να ειπωθεί, χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον.

Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφειλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τη διάρκεια της.

Αυτό σημαίνει μικρότερη δόση – ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στο 13ο Celebrity Beach Volleyball Game της W.I.N. Hellas η ισότητα και η ενδυνάμωση ήταν οι νικητές

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο έξω από τη Θήβα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ Ουκρανίας – Πολωνίας: Ακύρωσε ταξίδι στη χώρα ο Ζελένσκι

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η ΝΔ μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με το αίτημα της αλλαγής

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πάνω από 100.000 θα δουν άμεση μείωση της δόσης, έως €300 το μήνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Η πυρηνική αποτροπή προστατεύει τον κόσμο από έναν παγκόσμιο πόλεμο

13:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες - Η εφαρμογή της απόφασης πρέπει να αφορά όλους.

13:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σχολιαστής «ξέσπασε» κατά της FIFA για την κόκκινη στον Αλμιρόν και τιμωρήθηκε

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, ακατάσχετο και εξωδικαστικό

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Η χαμηλή τεστοστερόνη συνδέεται με κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες – Ποια είναι τα συμπτώματα

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Δεν θα μπορούσε το ένταλμα να είναι κλεισμένο 3 ημέρες σε συρτάρι

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο εντός μισής ώρας η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη

12:54TRAVEL

Ινδονησία: Ποιο νησί και γιατί αποκαλείται το νέο Μπαλί

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχές της Ισλανδίας θανάτωσαν φάλαινες για πρώτη φορά από το 2023

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Αθηνών: Ο Φλωρίδης εγκαινίασε νέα αίθουσα για πολυπρόσωπες δίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

12:10ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

10:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η σύλληψη του επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση στο Πάντειο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου από το κόμμα Καρυστιανού

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Άγριο «ξύλο» σε κρουαζιερόπλοιο μεταξύ 16 ατόμων - Δείτε βίντεο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά: Δύο συλλήψεις μετά από επεισόδιο – Τραυματίστηκε αστυνομικός

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5R στην Κάρπαθο

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Χυδαία όσα είπε ο Παϊτέρης για μένα και τη μητέρα μου - Έχω κινηθεί ήδη νομικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ