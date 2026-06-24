Μητσοτάκης σε Τασούλα για νόμο Κατσέλη: Στέλνουμε μήνυμα ασφαλείας στους συνεπείς δανειολήπτες

Snapshot Η κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση που στέλνει μήνυμα ασφάλειας στους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης βασίζονται στο πλεόνασμα, για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές βασικών προϊόντων.

Ο πρωθυπουργός προειδοποιεί για ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Εκφράστηκε ικανοποίηση για τη συμφωνία 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ευχή να αποφευχθούν νέες αναταράξεις.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε λόγω των τιμών πετρελαίου, αλλά υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης και αισιοδοξία για επιστροφή στην κανονικότητα. Snapshot powered by AI

«Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τακτική μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, αναφερόμενος στην κυβερνητική ρύθμιση για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη.

Ο πρωθυπουργός σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε πως η κυβέρνηση, με τη νομοθετική ρύθμιση «κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς»

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Οι πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις»

Αναφερόμενος δε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι «να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων». «Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία», σημείωσε και αναφερόμενος συνολικά στα μέτρα στήριξης, τόνισε πως «είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική».

Διαμήνυσε δε πως «η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά», και άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει «οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», αφού όπως εξήγησε, «η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν».

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Για το Ιράν

Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Εύχομαι να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες», είπε.

Σημείωσε δε πως υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, «η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί». «Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στις τιμές, είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα», τόνισε.

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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