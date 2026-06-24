«Σταθερότητα ή συνωμοσιολογία»: Η στρατηγική Μητσοτάκη για τις κάλπες και η αντεπίθεση

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προωθεί την προεκλογική στρατηγική της με έμφαση στη σταρότητα και τη συνέχεια μεταρρυθμίσεων έως το 2030.

Η κυβερνητική «Ατζέντα 2030» εστιάζει σε οικονομική ανάπτυξη, στήριξη οικογένειας, αντιμετώπιση στεγαστικής κρίσης, ίσες ευκαιρίες για νέους και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει την αντιπολίτευση ως φορέα τοξικότητας και συνωμοσιολογίας, επισημαίνοντας την ανάγκη σοβαρότητας για αλλαγή.

Η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια, προβάλλοντας μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Το Μαξίμου διαχωρίζει πολιτική και δικαστική διάσταση στις υποθέσεις Αβραμόπουλου και Ασημακοπούλου, αφήνοντας τη Δικαιοσύνη να αποφασίσει. Snapshot powered by AI

Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την παρουσίαση της μεταρρύθμισης του Κτηματολογίου, δίνοντας το στίγμα μιας μακράς προεκλογικής στρατηγικής που εκτείνεται έως το 2030.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το βασικό μήνυμα είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά μετασχηματισμού και ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς πολιτική συνέχεια και κυβερνητική σταθερότητα. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός επαναφέρει διαρκώς τον χρονικό ορίζοντα του 2030, συνδέοντας το έργο της σημερινής κυβέρνησης με μια επόμενη τετραετία.

Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε» αποτελεί πλέον τον κεντρικό επικοινωνιακό άξονα της κυβερνητικής παράταξης, καθώς, όπως εξηγούν συνεργάτες του πρωθυπουργού, στόχος είναι να αναδειχθεί η συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικών αποτελεσμάτων.

Η «Ατζέντα 2030» και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ, υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τίτλο «Ατζέντα 2030».

Ο βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η ταχύτερη ενίσχυση των εισοδημάτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τέσσερις κοινωνικές προτεραιότητες:

-Στήριξη της οικογένειας και της εργαζόμενης μητέρας.

-Αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

-Ίσες ευκαιρίες για τους νέους σε περιφέρεια και νησιά.

-Περιφερειακή ανάπτυξη με έμφαση στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η μάχη με το «βαθύ κράτος» και τις χρόνιες παθογένειες παραμένει ανοιχτή, παραδεχόμενα ότι «δεν έγιναν όλα τέλεια», αλλά επιμένοντας πως η χώρα έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.

Το αφήγημα απέναντι στην αντιπολίτευση: «Σοβαρότητα εναντίον συνωμοσιολόγων»

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι το διεθνές εκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή αλλαγή» δεν λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η ΝΔ μπορεί να εκπροσωπήσει πειστικά τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ενώ απέναντί της βλέπει πολιτικές δυνάμεις που αναπαράγουν θεωρίες συνωμοσίας, ακραία ρητορική και έναν ξεπερασμένο λαϊκισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μαξίμου επαναφέρει αναφορές στην υπόθεση της «ξυλολιάδας», στα «χαμένα βαγόνια» και σε άλλες υποθέσεις που, κατά την κυβέρνηση, αξιοποιήθηκαν πολιτικά χωρίς να τεκμηριωθούν.

«Αλλαγή χωρίς σοβαρότητα δεν μπορεί να υπάρξει», είναι το συμπέρασμα που μεταφέρουν κυβερνητικά στελέχη, επιχειρώντας να ταυτίσουν την αντιπολίτευση με την τοξικότητα και τη συνωμοσιολογία και να παρουσιάσουν τη ΝΔ ως τη μοναδική δύναμη κυβερνητικής ευθύνης.

Τα πυρά στον Τσίπρα για τα funds και τα κόκκινα δάνεια

Ιδιαίτερα επιθετική είναι η κυβερνητική γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τις πρόσφατες παρεμβάσεις του για το ιδιωτικό χρέος.

Στο Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί «σεισάχθεια» και προστασία της πρώτης κατοικίας, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, επί των ημερών του καταργήθηκε το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας, καθιερώθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και τα κόκκινα δάνεια πέρασαν στα funds.

Η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει τα στοιχεία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προβάλλει ως απάντηση τον εξωδικαστικό μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες νοικοκυριά έχουν ήδη πετύχει ρυθμίσεις οφειλών.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αποδομήσει το αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού και να αναδείξει αντιφάσεις μεταξύ των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.

Οι εξηγήσεις για Αβραμόπουλο και Ασημακοπούλου

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν δύο διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις.

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο ίδιος έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της συμμετοχής του στην οργάνωση Fight Impunity και τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία του. Η κυβερνητική θέση είναι ότι τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η Δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος Eurokinissi

Όσον αφορά την Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, η κυβέρνηση επιμένει στον διαχωρισμό πολιτικής και δικαστικής διάστασης της υπόθεσης, αποφεύγοντας να σχολιάσει δικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για υπερβολές και πολιτική υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχει αντιμετωπιστεί δυσανάλογα σε σχέση με πρακτικές πολιτικής επικοινωνίας που εφαρμόζονται ευρέως από κόμματα, εταιρείες και οργανισμούς.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η επόμενη διετία θα είναι μια περίοδος διαρκούς πολιτικής σύγκρισης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εικόνες της χώρας.

Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως η δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και οικονομική πρόοδο μέχρι το 2030. Από την άλλη, θα επιδιώξει να ταυτίσει το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης με τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και τις θεωρίες συνωμοσίας.

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