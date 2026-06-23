Live: Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση για το Κτηματολόγιο
Δείτε ζωντανά τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγιριάδη
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Δείτε ζωντανά τη τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια»
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