Live: Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση για το Κτηματολόγιο

Δείτε ζωντανά τη τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια»

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