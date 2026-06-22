Εγκαινιάστηκε το κτίριο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου - Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο Πεντάγωνο, εγκαινίασαν το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εντός του στρατοπέδου «Παπάγου».

Στο νέο κτίριο θα στεγάζεται και η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία Μονάδα 1864 - του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Το νέο κτίριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 5.000.000 ευρώ, και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

Υπενθυμίζεται ότι η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024.

Η τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου Κυβερνοχώρου αποτυπώνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή, προσθέτουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις τοποθετούνται δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στο νέο οικοσύστημα ψηφιακών δυνατοτήτων, εξηγούν οι ίδιες πηγές, καθώς και στο κέντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων.

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Στην εκδήλωση απηύθυναν ομιλίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δενδιας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδα μας, καθώς η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ αποκτά το δικό της σπίτι. «'Ενα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ενώ οι απειλές παίρνουν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι πόλεμοι διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο» τόνισε, ανάμεσα στα άλλα, στο χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας, η κυβέρνηση δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο» πρόσθεσε.

«Οι κίνδυνοι», ανέφερε τονίζοντας τη σημασία της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου για την εθνική ασφάλεια, «απλώνονται στο διάστημα και την ψηφιακή σφαίρα».

Ευχαρίστησε τον κ. Λασκαρίδη και την κυρία Λασκαρίδη για την δωρεά τους τονίζοντας ότι μπορούν να γίνουν παράδειγμα ώστε και άλλοι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα.

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις, έκανε λόγο για ολοκληρωμένο σχέδιο κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή.

Αναδεικνύοντας τη σημασία του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου, είπε πως γίνεται σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας.

«Διαθέτουμε ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης αποτυπώνοντας τη σημασία της νέας Διεύθυνσης για την πατρίδα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός είπε πως δεν έχει καμία αμφιβολία ότι από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου.

Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών

Στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η μεγάλη μεταρρύθμιση που υλοποιείται στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι η ελάχιστη απαραίτητη. Είναι ο ικανός και απαραίτητος όρος για την εθνική μας επιβίωση, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ειδικότερα, τόνισε πως η μεταταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις που φέρει το όνομα «Ατζέντα 2030», επιχειρεί να τις μετατρέψει από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης απέναντι στην απειλή.

Σημείωσε πως η «Ατζέντα 2030» περιγράφει τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Υπενθύμισε πως με το πρώτο νομοθέτημα της υπουργίας του συστάθηκε Σώμα Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Διέκρινε πως η Μονάδα 1864 είναι η μάχιμη αιχμή των μαχητών του κυβερνοχώρου. Η θεσμική, επιχειρησιακή απάντηση των Ενόπλων Δυνάμεων στον κυβερνοχώρο, όπως εξήγησε.

Για τη δωρεά, εξέφρασε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ελληνικής κοινωνίας την ευγνωμοσύνη του στον δωρητή κ. Λασκαρίδη.

Ο διευθυντής του Κοινού Σώματος Πληροφορικής υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε ότι η νέα δομή αποτελεί «στρατηγικό ψηφιακό άλμα και βήμα για τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Είναι, είπε, μια «έμπρακτη απόδειξη ότι το σχέδιο μετασχηματισμού των ψηφιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύεται».

«Η συγκεκριμένη δομή υποστηρίζει το στρατηγικό πυρήνα της ασπίδας της ψηφιακής θωράκισης της πατρίδας μας» ξεκαθάρισε.

«Ιδιαίτερη μέριμνα», πρόσθεσε, «δόθηκε, μεταξύ άλλων, στη στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δυνατοτήτων και την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων».

Ο υποστράτηγος Χατζηδάκης κατέληξε τονίζοντας ότι η νέα δομή μπορεί να διαχειρίζεται «άκρως απόρρητα δεδομένα εξαλείφονται στον κίνδυνο διαρροών» με αξιοπιστία και πάντοτε «υπηρετώντας το εθνικό συμφέρον».

Ο ιδρυτής του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» Αθανάσιος Λασκαρίδης, ανάμεσα στα άλλα, αναφερόμενος στη δωρεά για την ανέγερση του κτιρίου, εξήγησε ότι «υπάρχει πολύς αδρανής πλούτος κυρίως στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας».

«Χωρίς υπερβολή», είπε, «πενήντα οικογένειες διαθέτουν περιουσίες πάνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ η καθεμία» και ως εκ τούτου «πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για την πατρίδα».

«Η ελληνική ναυτιλία έχει απολαύσει τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης.

Ενδεικτικά, ανέφερε επενδύσεις σε αερογραμμές, βιομηχανίες, τράπεζες υποδομές, αεροδρόμια και άλλα που «γεννήθηκαν χάρη στα εισαγώμενα ναυτιλιακά κεφάλαια».

Για τη δωρεά ως στάση ζωής ο κ. Λασκαρίδης υπογράμμισε ότι οι πρώτοι «που υιοθέτησαν τη διάθεση σημαντικού μέρους της περιουσίας τους στην πατρίδα ήταν οι Νιάρχος και Ωνάσης».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε ότι το νέο κτίριο «αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή».

«Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα, εξήγησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας» ξεκαθάρισε.

Ευχαρίστησε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» ενώ χαρακτήρισε τη δωρεά κρίσιμη για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβεβαίωσε, δε, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» επενδύουν στη ψηφιακή καινοτομία μέσω κρίσιμων δράσεων και μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Διατρανώνουν, πρόσθεσε, αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, «ένα σαφές μήνυμα: Εμφορούνται από το αίσθημα καθήκοντος επενδύοντας στους ανθρώπους τους και τις δεξιότητές τους».

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί και υφυπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στα εγκαίνια του νέου κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής - Κυβερνοχώρου:

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