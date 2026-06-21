Εγκαίνια για το κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο - Μητσοτάκης και Δένδιας «κόβουν» την κορδέλα

Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο Πεντάγωνο, εγκαινιάζουν αύριο Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων του ΓΕΕΘΑ, θα γίνει στις 19:00 και αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός.

Το νέο κτήριο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.