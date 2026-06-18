Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες

Ένα ευρύ σχέδιο ελέγχων, που αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, θέτει σε εφαρμογή η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες, υπόθεση η οποία φαίνεται ότι λειτούργησε ως καταλύτης για μια πολύ πιο εκτεταμένη έρευνα.

Υπό τον συντονισμό του επικεφαλής της Αρχής, ειδικά κλιμάκια αναλαμβάνουν να ελέγξουν οικονομικά στοιχεία υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις-κλειδιά στις πολεοδομίες. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού ή ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στους υπαλλήλους που ήδη ελέγχονται ποινικά για τη συμμετοχή τους στο πρόσφατα αποκαλυφθέν κύκλωμα. Αντίθετα, η Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει συνολικά το προσωπικό που κατέχει νευραλγικές θέσεις στις πολεοδομικές υπηρεσίες, προχωρώντας σε διασταυρώσεις στοιχείων για εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά δεδομένα.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες όπου υπάρχουν, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κατά πόσο τα εμφανιζόμενα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωμένα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα επεκταθεί και στον στενό οικογενειακό κύκλο των υπαλλήλων, καθώς και σε πρόσωπα που ενδεχομένως εμφανίζονται να συνδέονται με ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Οι ελεγκτές θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν πιθανές διαδρομές χρήματος και τυχόν μηχανισμούς απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς κάθε υπόθεση θα εξετάζεται ξεχωριστά. Όπου προκύπτουν ύποπτα ευρήματα θα συντάσσεται ειδικό πόρισμα, το οποίο θα αποστέλλεται στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρές ενδείξεις, θα ενεργοποιούνται διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Ήδη η Αρχή έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις ακινήτων και χρηματικών ποσών που συνδέονται με τους κατηγορούμενους στην πρόσφατη υπόθεση των πολεοδομιών, ενώ ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του, η Αρχή φέρεται να προχώρησε στη δέσμευση των σχετικών ποσών.

Αντίστοιχα, σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, από την οποία εκτιμάται ότι το Δημόσιο υπέστη ζημία εκατομμυρίων ευρώ, εντοπίστηκαν πολυάριθμα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα. Και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

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