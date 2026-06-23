Έρχεται κύμα στην πολιτική σκηνή, να φέρει τους εφοπλιστές στο φιλότιμο προσπαθεί ο Κυριάκος

Ο άντρας έφτασε στο Μαντείο κάθιδρος και χλωμός. Μετρίου αναστήματος με χαρακτηριστική ντοπιολαλιά από τα μέρη του Βασιλιά Μίνωα. Ανήσυχος. Είδε ένα άσχημο όνειρο κι έφτασε στα πόδια μου ζητώντας χρησμό. Στο όνειρο, ο μεγαλύτερος πολιτικός του αντίπαλος, εμφανίστηκε από το πουθενά με την μορφή τεράστιου κύματος είκοσι μέτρα ψηλό, και τον κατάπιε.

Μάταια προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Ο χειρότερος φόβος του είναι αληθινός. Ο μισητός αντίπαλος είναι όντως έτοιμος να τον καταπιεί. Τον συμβούλεψα καταρχήν να το αποδεχτεί. Μόνο έτσι μπορεί να δει τι θα κάνει.

Το κύμα

Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτικός αντίπαλος του φοβισμένου αρχηγού, έχει σαρώσει σε προβολή, ενώ τα φρέσκα και άγνωστα στελέχη του πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα με τις προτάσεις τους, ιδιαίτερα στα οικονομικά. Ο κόσμος εξακολουθεί να διψάει για νέους κι άφθαρτους κι ο νέος αρχηγός το έχει αντιληφθεί πλήρως. Η καταγραφή στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα πιάσει το κύμα, και το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για ορισμένους. Ο φοβισμένος αρχηγός δεν θα καταθέσει τα όπλα. Θα το παλέψει με αιχμή την προσθήκη νέων πολεμιστών όπως ο ναύαρχος Αποστολάκης, ο Θάνος Μωραΐτης, η Νίνα Κασιμάτη και ίσως η Θεοδώρα Τζάκρη.

Δωρεές

Άφησα τον κάθιδρο πολιτικό αρχηγό κάτω απ’ το κύμα, και έριξα την προσοχή μου στον Κυριάκο που ως συνήθως κάνει ενδιαφέροντα πράγματα. Τα εγκαίνια του ψηφιακού κυβερνείου των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν μια λαμπερή στιγμή. Η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου καλύπτει μια πραγματική ανάγκη του στρατού, και αποτελεί εξ ολοκλήρου δωρεά της οικογένειας Θανάση και Εύης Λασκαρίδη. Ο ΠΘ τους ευχαρίστησε προσωπικά και ονομαστικά και το πήγε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για την ανάγκη κι άλλοι εφοπλιστές να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

«Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος» τόνισε.

50 -25=25 δις

«Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται μία τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλη Ωνάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινωφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μία περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με μία απόδοση της τάξης του 5%, πολύ συντηρητική, αυτό θα σήμαινε δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής κοινωνίας με ένα ποσό το οποίο θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Ας σκεφτούν, λοιπόν, λίγο αυτά τα δεδομένα οι συμπολίτες μας οι οποίοι δημιούργησαν έναν μεγάλο πλούτο, σε έναν βαθμό υποστηριζόμενοι και από την ελληνική πολιτεία, που παρείχε πάντα τη στήριξή της στην ελληνική ναυτιλία, και είμαι σίγουρος ότι όταν το αναλογιστούν, το παράδειγμα σας θα βρει και άλλους πολλούς μιμητές» κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Κυριάκος όπως… Μέσι!

Εντύπωση προκάλεσε και η προσφώνηση του δωρητή, η οποία μάλιστα αποδείχτηκε και γούρικη! «Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα αποκαλούσα τον Μέσι της σύγχρονης πολιτικής» τόνισε ο κ. Λασκαρίδης. «Το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει σε καλύτερη κατάσταση αυτό που παρέλαβε; Σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της».

Την ώρα των εγκαινίων, ο πραγματικός Μέσι

πανηγύριζε με την ψυχή του τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, με τα δύο γκολ που έβαλε εναντίον της Αυστρίας. Το καλύτερο φινάλε με την φανέλα της Αργεντινής.

Ήττα

Η ζωή είναι ένα άθροισμα από ήττες και νίκες. Στην Μεγάλη Βρετανία ο συμπαθέστατος Στάρμερ τελικά επιβεβαίωσε τον Τραμπ και υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει το αδιανόητο, να προαναγγείλει την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, με ανάρτησή στο truth social μια μέρα πριν

Οι δύο τους δεν είχαν ποτέ χημεία. Ο Στάρμερ του είπε: «αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε γαλλικά». Και ο Τραμπ ανταπέδωσε λέγοντας: «Δεν είναι κι ο Ουίνστων Τσώρτσιλ» όταν πρόσφατα οι Βρετανοί εμφανίστηκαν απρόθυμοι να βοηθήσουν στο Ιράν.

Τσα!

Οι Βρετανοί αλλάζουν έναν ακόμα πρωθυπουργό, και είναι τόσο ζαλισμένοι που δεν πήραν χαμπάρι την παρουσία ενός Δούκα στο Westminster. Του Χάρη Δούκα.

Ο Δήμαρχος βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων και χτύπησε με τόλμη. Χωρίς καμία αμφιβολία ανέβασε ένα TikTok μιλώντας για τον διαφαινόμενο ως διάδοχο του Στάρμερ, τον Αντι Μπέρναμ.

«Ο Μπέρναμ που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση. Σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και πως χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό».

Είναι προφανές πως ο Χάρης βλέπει ήδη στο πρόσωπο του Αντι μια αδελφή ψυχή, κι ένα μονοπάτι το οποίο επιθυμεί διακαώς να περπατήσει κι ο ίδιος.

Για την ακρίβεια δεν κρατιέται. Πρέπει όμως να βγει βουλευτής πρώτα. Δηλαδή να επιλέξει κόμμα.

Σας φιλώ

Η Πυθία