Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο ΑΤ Συντάγματος για έκδοση νέας ταυτότητας - Φωτογραφίες

Στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας.

Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ολοκλήρωσε ομαλά την διαδικασία της έκδοσης νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Μάλιστα το προσωπικό της υπηρεσίες που τον εξυπηρέτησε του απάντησε πως η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.

Έκδοση νέας ταυτότητας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Έκδοση νέας ταυτότητας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

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