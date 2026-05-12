Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

Βήμα - βήμα η διαδικασία για να κλείσετε ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Δημήτρης Δρίζος

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από 3 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας κοστίζει 10 ευρώ, με έκπτωση στα 5 ευρώ για πολύτεκνους, και απαιτείται επιπλέον ένσημο 0,50 ευρώ.
  • Πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση ταυτότητας, πρέπει να έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο.
  • Το νέο σύστημα ραντεβού διευκολύνει την έκδοση ταυτοτήτων και αποσυμφορεί τα αστυνομικά τμήματα.
  • Η αίτηση για ραντεβού γίνεται ηλεκτρονικά με επιλογή Αρχής Έκδοσης και λαμβάνεται επιβεβαίωση μέσω email, ενώ το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή επαναπρογραμματιστεί έως μία ώρα πριν.
Snapshot powered by AI

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Το νέο σύστημα ραντεβού

Με την θέσπιση του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο για όσους θέλουν να επιλέξουν τα πρώτα ψηφία, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για την έκδοση ταυτοτήτων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, θα διευκολύνει τους πολίτες.

Σκοπός του υπουργείου είναι και να αποσυμφορηστούν τα αστυνομικά τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

14:03ANNOUNCEMENTS

H THYREOS CYBER παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

14:01ΕΥ ΖΗΝ

8 συμπληρώματα που πρέπει να μην τα παίρνετε με μαύρη σοκολάτα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Δανία για να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στην Γροιλανδία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός βρέθηκε 56χρονος λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον ΟΗΕ: Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια

13:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θρίλερ με το eBay: Όχι στην πρόταση $56 δισ. της GameStop και στο βάθος επιθετική εξαγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Σώοι και ασφαλείς οι δύο άνδρες που αναζητούνταν

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σαράγεβο: Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι ανθρώπων από... ελικόπτερο!

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ενίσχυση της άμυνας τους

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

13:15WHAT THE FACT

Από την πρώτη ατομική βόμβα γεννήθηκε ένα υλικό που δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο άνθρωπος

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: Κλοπή-μαμούθ σε επιχείρηση - Συνελήφθη εργαζόμενος που άρπαξε 146.600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ατζούν Ιλιτζαλί για ατύχημα Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο»

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Τι θα γίνει με τα σχολεία

12:51ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση οι δύο 17χρονες - Διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικό θρίλερ στη Μεσόγειο: Τι κρύβει η μυστηριώδης βύθιση του ρωσικού πλοίου Ursa Major - Αποκαλυπτική έρευνα του CNN

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ