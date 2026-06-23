Τόκοι: Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού για τους δανειολήπτες - «Κούρεμα» και χαμηλότερες δόσεις

Σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 100.000 συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη προβλέπει νέα νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και περιορίζει το βάρος των μηνιαίων αποπληρωμών.

Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες και προβλέπει αλλαγές στον τρόπο επιβάρυνσης των οφειλών με τόκους, οδηγώντας σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις και μικρότερο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των δανείων.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται, οι τόκοι μηδενίζονται ενώ οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Με τη νομοθετική ρύθμιση, πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανείου.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει αισθητά τις οικονομικές επιβαρύνσεις για όσους τηρούν τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί μέσω του νόμου Κατσέλη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα 700 εκατ. ευρώ, με το βάρος να κατανέμεται μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζών.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων για τους ενήμερους οφειλέτες, προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής και διευκολύνοντας την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Κ. Πιερρακάκης: «Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας»Στη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρθηκε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι «εκ των πραγμάτων αφορά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».

Στο πλαίσιο του «5ου Cantina Academy» που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, ο υπουργός ρωτήθηκε σχετικά και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η νομοθετική ρύθμιση αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας», ενώ «με τη νέα ρύθμιση ο δανειολήπτης που θα πλήρωνε 74.852 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ».

Εξειδικεύοντας τη ρύθμιση, ανέφερε ότι «πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει «την εφαρμόζω καθολικά». Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το οποίο είχαμε πει. Δεν ερχόμαστε μόνο να πούμε τι σημαίνει η καθολική εφαρμογή. Πρακτικά τι σημαίνει; Σημαίνει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Θα πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα, στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη».

Και συμπλήρωσε ότι «σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου -θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή- το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ο κ. Πιερρακάκης προέβη και ένα πολιτικό σχόλιο, λέγοντας ότι «εκεί που το τελευταίο διάστημα άκουγα τα σχόλια της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση, εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και όχι ως ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και που θα μας διαχωρίζει».

Στη συνέχεια, παρέθεσε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για τη ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή;, είπε. Και εξήγησε: Δανειολήπτης-πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του ‘24- που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ.

Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 από τον Ιανουάριο του ‘24 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του ‘26 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με τη διαφορά. 731 μείον 483 επί 30. Αυτό είναι 7.500 ευρώ περίπου. 7.440 ευρώ.

Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει. Και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που ο δανειολήπτης, για να πω το μεγάλο νούμερο, το τελευταίο νούμερο, το τελικό, είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει 411 ευρώ για να καταλάβετε τη διαφορά. Και αυτό θα ισχύει και για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Πόσους αφορά αυτό; Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας.

Ερωτηθείς για τα γενικότερα στοιχεία της ρύθμισης που αφορούν στο ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός απάντησε ότι «είναι ήδη γνωστά τα περισσότερα. Το τελευταίο στοιχείο που δεν ήταν ανακοινώσιμο ήταν ακριβώς αυτή η επεξεργασία που κάναμε αναφορικά με την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν τις 72 δόσεις, την αύξηση του ορίου στο ακατάσχετο, τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Που εδώ να πω ότι για εμάς, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα πολύ καλύτερο εργαλείο. Μειώνουμε το όριο υπαγωγής στον εξωδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και μετατρέπουμε τον εξωδικαστικό σε πραγματικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

'Αρα, όλα αυτά μαζί είναι το μεγαλύτερο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση. Και εδώ απλώς να επαναλάβω ότι το ιδιωτικό χρέος είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι 121% του ΑΕΠ... Είναι 94% το ελληνικό ιδιωτικό χρέος. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 121%.

'Αρα, δεν είναι συστημικό πρόβλημα. Όμως, όσο και ένας άνθρωπος, όσο και μια οικογένεια συνεχίζει και έχει πρόβλημα, συνεχίζει και χρειάζεται μια ανάσα, μια στήριξη για χρέη τα οποία συσσωρεύτηκαν κατά τα χρόνια της κρίσης, το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας».

Και κατέληξε επισημαίνοντας ότι «οφείλω να σας απαντήσω ποιο είναι το δυνητικό κόστος. Το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά την καθολικότητα. Τι σημαίνει καθολικότητα; Πήραμε μία δικαστική απόφαση η οποία εκ των πραγμάτων αφορά εκείνον, εκείνη που προσφεύγει, άρα εσύ τι έρχεσαι να κάνεις ως Πολιτεία; Δεν χρειάζεται πια να προσφύγεις στα δικαστήρια, το δέχομαι ότι ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αυτό κοστίζει μισό δισεκατομμύριο. Η αναδρομικότητα κοστίζει άλλα 200 εκατομμύρια, το μισό δισ. ευρώ αφορά αμιγώς τον «Ηρακλή», γιατί έχουμε τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» όλο αυτό το διάστημα. Τα 200, ο τρόπος που θα κάνουμε τον επιμερισμό θα αφορά στο μεγαλύτερο βαθμό περίπου ισοκατανεμημένα τις τράπεζες και τον «Ηρακλή», άρα, σύνολο 700 εκατ. ευρώ».

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