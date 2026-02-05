Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

Τέλος σε ένα κρίσιμο μέτωπο για τον τρόπο εκτοκισμού των «κόκκινων» δανείων έβαλε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με απόφαση που αφορά άμεσα τις οφειλές προς τα funds στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Η πλήρης Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά από διάσκεψη, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (35–12) ότι ο ανατοκισμός στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η θέση αυτή υιοθετήθηκε παρά τις αντίθετες αξιώσεις τραπεζών και funds, που ζητούσαν τον υπολογισμό των τόκων επί του κεφαλαίου.

Με την απόφαση αυτή απορρίπτεται η ερμηνεία που οδηγούσε σε συνεχή αναπροσαρμογή και διόγκωση των οφειλών, ενώ κλείνει οριστικά ένα ερμηνευτικό ζήτημα που είχε προκαλέσει αντικρουόμενες πρακτικές και δικαστικές κρίσεις τα προηγούμενα χρόνια.