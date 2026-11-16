Βιβλικές εικόνες στην Μάλαγα: Ψάριας πήδαγαν έξω από το νερό επί 20 λεπτά (video)

Το εντυπωσιακό περιστατικό, που θύμιζε θαύμα της Καινής Διαθήκης, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής και διήρκεσε περίπου 20 λεπτά

Δημήτρης Δρίζος

Βιβλικές εικόνες στην Μάλαγα: Ψάριας πήδαγαν έξω από το νερό επί 20 λεπτά (video)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Χιλιάδες ψάρια της οικογένειας της ρέγγας πήδηξαν έξω από το νερό στην Κόστα ντελ Σολ, προσπαθώντας να ξεφύγουν από έναν θηρευτή, πιθανώς έναν τόνο.
  • Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και προκάλεσε πανικό στα ψάρια, τα οποία αναπήδησαν ανεξέλεγκτα στην όχθη.
  • Δεκάδες γλάροι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αρπάζοντας εύκολη τροφή, ενώ εργαζόμενοι προσπάθησαν να ρίξουν τα ψάρια πίσω στη θάλασσα.
  • Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιούλιο κοντά στην Αλμερία με το ίδιο είδος ψαριών, όπου επίσης θεωρήθηκε ότι θηρευτής ήταν ο ερυθρός τόνος.
  • Ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του βίντεο, όμως αυτό επιβεβαιώθηκε από ψαράδες και αυτόπτες μάρτυρες.
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Η «βιβλική» στιγμή κατά την οποία χιλιάδες ψάρια πήδηξαν έξω από το νερό, προσπαθώντας να ξεφύγουν από έναν ύποπτο θηρευτή, καταγράφηκε σε βίντεο.

Το εντυπωσιακό περιστατικό, που θύμιζε θαύμα της Καινής Διαθήκης, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής και διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, σε προβλήτα της Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Στο βίντεο καταγράφονται μικρά, ασημόχρωμα θαλάσσια ψάρια να σπαρταρούν με ένταση στην όχθη, αφού πρώτα πήδηξαν έξω από το νερό.

Δεκάδες ακόμη ψάρια εμφανίζονται να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, δημιουργώντας μικρούς πίδακες νερού καθώς αναπηδούν ανεξέλεγκτα.

Τα ψάρια εκτιμάται ότι ανήκουν στην οικογένεια της ρέγγας. Είναι γνωστά στην περιοχή με την ονομασία «λάτσας» και χρησιμοποιούνται συνήθως ως δόλωμα.

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Η εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης αλιέων, Μαρί Κάρμεν Νάβας, απέδωσε το ασυνήθιστο φαινόμενο, το οποίο σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, στην παρουσία κάποιου θηρευτή, όπως ένας τόνος.

Όπως εξήγησε, τα ψάρια εκτινάχθηκαν έξω από το νερό εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία κινούνταν, αλλά και της πίεσης που ασκούνταν στο εσωτερικό του κοπαδιού.

Δεκάδες γλάροι εκμεταλλεύτηκαν το πρωτοφανές θέαμα, αρπάζοντας ένα εύκολο γεύμα, ενώ παιδιά που βρίσκονταν στην προβλήτα, δίπλα σε ένα αλιευτικό σκάφος, παρακολουθούσαν έκπληκτα.

Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Εδουάρδο Ρουίθ Ραμίρεθ, ανέφερε:

«Το έχω δει και ο ίδιος, αν και σε παραλία.

Ως ψαράς, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Συμβαίνει όταν οι θηρευτές στριμώχνουν ένα κοπάδι σαρδέλες, με αποτέλεσμα τα ψάρια να ξεχύνονται έξω από το νερό. Πρόκειται για έναν αμυντικό ελιγμό προκειμένου να προστατευτούν».

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων είχαν υποστηρίξει ότι τα πλάνα ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας άλλος χρήστης απάντησε:

«Σε καμία περίπτωση. Αυτό συνέβη πριν από λίγα λεπτά στην Καλέτα ντε Βέλες.

Χιλιάδες μικρά ψάρια φαίνεται να προσπαθούν να ξεφύγουν από κάποιον θηρευτή, πιθανότατα έναν τόνο».

Άλλοι εκτίμησαν ότι ο θηρευτής θα μπορούσε να ήταν μια μικρή ομάδα καρχαριών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για το τι προκάλεσε το φαινόμενο.

Η Άνχελα Φλόρες Λόπεθ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σήμερα οι γλάροι έκαναν πραγματικό τσιμπούσι».

Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής απάντησε σε σχόλια που προέτρεπαν τους ντόπιους να κατέβουν στο λιμάνι με κουβάδες για να μαζέψουν ψάρια και να τα απολαύσουν στο γεύμα τους:

«Είναι ένα είδος σαρδέλας, αλλά πιο στεγνό και λιγότερο ζουμερό όταν ψήνεται στη σχάρα.

Γι' αυτό και το λιμάνι δεν έχει γεμίσει με κόσμο που προσπαθεί να τα πιάσει. Απλώς δεν είναι ιδιαίτερα νόστιμα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόμενοι στο λιμάνι και αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να ρίχνουν τα ψάρια πίσω στη θάλασσα. Ωστόσο, πολλά από αυτά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν και πέθαναν στη στεριά, μετά το εντυπωσιακό άλμα τους έξω από το νερό.

Ένα σχεδόν πανομοιότυπο περιστατικό είχε καταγραφεί τον Ιούλιο στην πόλη Γκαρούτσα, κοντά στην Αλμερία, στη νοτιοανατολική Ισπανία, με το ίδιο είδος ψαριών. Τότε, ως πιθανότερος θηρευτής είχε προσδιοριστεί ένας ερυθρός τόνος.

Η Καλέτα ντε Βέλες βρίσκεται ανατολικά της Μάλαγα και ανήκει στον δήμο Βέλες-Μάλαγα. Απέχει περίπου 30 λεπτά από την πόλη της Μάλαγα και το αεροδρόμιό της.

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