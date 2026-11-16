«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που επηρεάζει πολλά ζευγάρια - Το 25% κοιμάται καλύτερα χωρίς σύντροφο

Το να κοιμάται ένα ζευγάρι σε χωριστά κρεβάτια δεν σημαίνει απαραίτητα κρίση στη σχέση. Πώς να ανοίξετε τη συζήτηση και τι δείχνουν τα στοιχεία νέας έρευνας

Newsroom

«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που επηρεάζει πολλά ζευγάρια - Το 25% κοιμάται καλύτερα χωρίς σύντροφο
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Μια ολοένα και πιο δημοφιλής τάση στον χώρο των σχέσεων και της ευεξίας είναι το λεγόμενο «sleep divorce», δηλαδή η επιλογή των συντρόφων να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια ή ακόμη και σε ξεχωριστά δωμάτια, προκειμένου να απολαμβάνουν καλύτερο ύπνο.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς μπορεί κάποιος να προτείνει κάτι τέτοιο στον σύντροφό του χωρίς να δημιουργήσει παρεξηγήσεις ή να τον κάνει να αισθανθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση.

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