«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που επηρεάζει πολλά ζευγάρια - Το 25% κοιμάται καλύτερα χωρίς σύντροφο

Μια ολοένα και πιο δημοφιλής τάση στον χώρο των σχέσεων και της ευεξίας είναι το λεγόμενο «sleep divorce», δηλαδή η επιλογή των συντρόφων να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια ή ακόμη και σε ξεχωριστά δωμάτια, προκειμένου να απολαμβάνουν καλύτερο ύπνο.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς μπορεί κάποιος να προτείνει κάτι τέτοιο στον σύντροφό του χωρίς να δημιουργήσει παρεξηγήσεις ή να τον κάνει να αισθανθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση.

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