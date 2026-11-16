ΗΠΑ: Έμαθε από την τηλεόραση ότι η γυναίκα του σκότωσε τα παιδιά τους: «Να μην αποφυλακιστεί ποτέ»

Οι επισκέπτες κατεβαίνουν τη ράμπα όπου ο Άλεξ και ο Μάικλ Σμιθ πνίγηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το 1994 στο Γιούνιον της Νότιας Καρολίνας, από τη μητέρα τους, Σούζαν Σμιθ

Snapshot Η Σούζαν Σμιθ, που δολοφόνησε τα δύο παιδιά της το 1994, διεκδικεί ξανά την αποφυλάκισή της στις 19 Νοεμβρίου 2026 στη Νότια Καρολίνα.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντέιβιντ Σμιθ, αντιτίθεται έντονα στην αποφυλάκισή της και επιθυμεί να παραμείνει στη φυλακή για πάντα.

Η υπόθεση ξεκίνησε με ψεύτικη ιστορία απαγωγής που συγκλόνισε τις ΗΠΑ και αποκάλυψε την αλήθεια μετά από εννέα ημέρες έρευνας.

Ο Ντέιβιντ Σμιθ συνεχίζει να βιώνει έντονο πόνο και δεν έχει ξεχάσει τα παιδιά του, παρά τη συγχώρεση που έχει δώσει στη Σούζαν.

Η νέα ακρόαση αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την οικογένεια και τις αρχές να αντιτίθενται στην αποφυλάκιση της Σμιθ. Snapshot powered by AI

Τριάντα δύο χρόνια μετά τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών της, η Σούζαν Σμιθ ετοιμάζεται να διεκδικήσει για δεύτερη φορά την αποφυλάκισή της, προκαλώντας ξανά έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των δύο αγοριών, Ντέιβιντ Σμιθ, δηλώνει αποφασισμένος να αντιταχθεί στο αίτημά της, ξεκαθαρίζοντας ότι, εάν περνούσε από το χέρι του, θα ήθελε να παραμείνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η νέα ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2026, στη Νότια Καρολίνα, και έρχεται δύο χρόνια μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθειά της να αποφυλακιστεί. Μιλώντας στο CNN, ο Ντέιβιντ Σμιθ περιγράφει τον πόνο που εξακολουθεί να βιώνει, αλλά και τη δυσκολία να φανταστεί ότι η γυναίκα που σκότωσε τους δύο γιους τους θα μπορούσε κάποια στιγμή να κυκλοφορεί ελεύθερη.

«Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω, θα ήθελα να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να πεθάνει», λέει χαρακτηριστικά.

Στο σπίτι του, ο 56χρονος σήμερα Ντέιβιντ κρατά στην αγκαλιά του μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία των δύο παιδιών. Ο Μάικλ και ο Άλεξ, που σήμερα θα ήταν ενήλικες, παραμένουν στη μνήμη του ακριβώς όπως ήταν όταν δολοφονήθηκαν, τον Οκτώβριο του 1994.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν: "Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα;". Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, γιατί για μένα θα είναι πάντα τριών ετών και 14 μηνών», λέει, με τη φωνή του να σπάει. Δίπλα του βρίσκεται η σημερινή σύζυγός του, Τίφανι, η οποία τον χαϊδεύει στην πλάτη καθώς προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Οι Σούζαν και Ντέιβιντ Σμιθ AP

Η ψεύτικη απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Η υπόθεση που συγκλόνισε ολόκληρη την Αμερική ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου 1994. Η τότε 23χρονη Σούζαν Σμιθ εμφανίστηκε στις αρχές υποστηρίζοντας ότι ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος την απείλησε με όπλο, της έκλεψε το αυτοκίνητο ενώ μέσα βρίσκονταν οι δύο γιοι της, ο 3χρονος Μάικλ και ο 14 μηνών Άλεξ.

Για εννέα ημέρες, η ιστορία της απαγωγής κυριαρχούσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η Σούζαν εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές και συνεντεύξεις, απευθύνοντας εκκλήσεις για την επιστροφή των παιδιών της. Στο πλευρό της βρισκόταν ο Ντέιβιντ, ο οποίος την πίστευε και συμμετείχε στις δημόσιες εκκλήσεις για τον εντοπισμό των αγοριών.

Οι δύο γονείς εμφανίζονταν μαζί στις συνεντεύξεις Τύπου, κρατώντας τα χέρια τους ενωμένα και ζητώντας από όποιον γνώριζε κάτι να βοηθήσει στον εντοπισμό των παιδιών.

Η αλήθεια, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική.

Οι ερευνητές άρχισαν να εντοπίζουν αντιφάσεις στην περιγραφή της Σούζαν. Ένα από τα στοιχεία που κίνησαν τις υποψίες τους αφορούσε τον φωτεινό σηματοδότη στη διασταύρωση όπου υποστήριζε ότι είχε γίνει η απαγωγή. Όπως εξήγησε στο CNN ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Σκοτ Κόφερ, ο σηματοδότης ήταν προγραμματισμένος να παραμένει πράσινος στην κατεύθυνση από την οποία υποτίθεται ότι περνούσε η Σμιθ, εκτός εάν υπήρχε όχημα στον κάθετο δρόμο.

Οι αντιφάσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας οδήγησαν τελικά στην ομολογία της.

Στις 3 Νοεμβρίου 1994, η Σούζαν παραδέχθηκε ότι είχε τοποθετήσει τα παιδιά στα παιδικά καθίσματα του αυτοκινήτου της, είχε βάλει το όχημα στο νεκρό σημείο και το είχε αφήσει να κυλήσει στα νερά της λίμνης Τζον Ντ. Λονγκ, στην κομητεία Γιούνιον της Νότιας Καρολίνας.

Τα δύο αγόρια πνίγηκαν μέσα στο αυτοκίνητο.

«Δεν έκαναν τίποτα κακό»

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά, ο Ντέιβιντ Σμιθ εξακολουθεί να αναζητά απάντηση στο ερώτημα γιατί η πρώην σύζυγός του σκότωσε τα παιδιά τους.

«Δεν έκαναν τίποτα κακό», λέει. «Δεν ήταν καν αρκετά μεγάλα ώστε να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα, στα μάτια του Θεού, για τα λάθη τους».

Ο ίδιος θυμάται ακόμη τη στιγμή που έμαθε την αλήθεια. Βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της Σούζαν, όταν μια έκτακτη είδηση στην τηλεόραση μετέδωσε ότι εκείνη είχε ομολογήσει τη δολοφονία των παιδιών.

Έμεινε να κοιτάζει την οθόνη, αδυνατώντας να πιστέψει όσα άκουγε. Στη συνέχεια βγήκε τρέχοντας από την πίσω πόρτα του σπιτιού και κατευθύνθηκε προς το δάσος, σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από την πραγματικότητα που μόλις είχε αποκαλυφθεί.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως εξομολογείται, υπήρχαν στιγμές που σκεφτόταν ακόμη και πώς θα μπορούσε να κινηθεί μέσα στην αίθουσα για να φτάσει στη Σούζαν πριν τον σταματήσουν οι αστυνομικοί.

Η απώλεια των παιδιών τον οδήγησε σε βαθιά ψυχολογική κατάρρευση. Όπως αποκαλύπτει, τις ημέρες μετά τον θάνατό τους σκέφτηκε επανειλημμένα να βάλει τέλος στη ζωή του. Μια φράση από την ταινία «Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption), την οποία παρακολούθησε λίγο μετά την τραγωδία, τον βοήθησε να αλλάξει τρόπο σκέψης: «Ασχολήσου με το να ζεις ή με το να πεθαίνεις».

Σταδιακά, όπως λέει, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αποφασίσει τι θα έκανε με τη ζωή που του είχε απομείνει.

«Τα 32 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τον πόνο»

Ο Ντέιβιντ Σμιθ είχε βρεθεί και στην πρώτη ακρόαση αποφυλάκισης της πρώην συζύγου του, τον Νοέμβριο του 2024, όταν το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων της Νότιας Καρολίνας απέρριψε ομόφωνα το αίτημά της.

Τότε είχε απευθυνθεί στα μέλη του Συμβουλίου, ζητώντας τους να δουν την υπόθεση μέσα από τη δική του πλευρά.

«Θέλω να το δουν... μέσα από τα δικά μου μάτια», είχε πει.

Και συνέχισε: «Είναι σημαντικό να υπενθυμίσω στο Συμβούλιο ότι μπορεί να έχουν περάσει 32 χρόνια, αλλά για μένα είναι σαν να συνέβη χθες. Τα 32 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τον πόνο».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει αισθανθεί ποτέ πραγματική μεταμέλεια από την πλευρά της πρώην συζύγου του. Παραδέχεται, μάλιστα, ότι με το πέρασμα των χρόνων έχει καταφέρει να τη συγχωρήσει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει ξεχάσει όσα συνέβησαν.

«Είμαι απλώς ένας άνθρωπος που έθαψε τα παιδιά του», λέει χαρακτηριστικά, όταν ερωτάται για το πώς αντιμετωπίζει σήμερα τη ζωή του και την απώλεια.

Τι είχε υποστηρίξει η Σούζαν Σμιθ στην πρώτη ακρόαση

Κατά την προηγούμενη διαδικασία, η Σούζαν Σμιθ είχε καταθέσει μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή, εκφράζοντας τη μεταμέλειά της για το έγκλημα.

«Ξέρω ότι αυτό που έκανα ήταν φρικτό», είχε πει, προσθέτοντας: «Θα έδινα τα πάντα για να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να αλλάξω όσα συνέβησαν. Αγαπούσα τον Μάικλ και τον Άλεξ με όλη μου την καρδιά».

Αναφερόμενη στη θρησκευτική της πίστη, είχε επίσης ζητήσει από τα μέλη του Συμβουλίου να της δείξουν επιείκεια.

«Είμαι χριστιανή και ο Θεός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Ξέρω ότι με έχει συγχωρήσει και ότι αυτό οφείλεται στη χάρη και το έλεός Του. Σας ζητώ να μου δείξετε κι εσείς την ίδια επιείκεια», είχε δηλώσει.

Ο δικηγόρος της, Τόμι Α. Τόμας, είχε επικαλεστεί προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε από την παιδική της ηλικία, καθώς και επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Το Συμβούλιο, ωστόσο, απέρριψε ομόφωνα την αίτηση αποφυλάκισης.

«Δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν. Γιατί να την έχει εκείνη;»

Η νέα ακρόαση στις 19 Νοεμβρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ντέιβιντ Σμιθ θα βρεθεί και πάλι απέναντι στο αίτημα της πρώην συζύγου του, έχοντας στο πλευρό του τη σημερινή σύζυγό του, την κόρη του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Η Τίφανι Σμιθ, η οποία τον στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, εξηγεί γιατί θεωρεί αδιανόητη την πιθανότητα αποφυλάκισης.

«Ο Μάικλ και ο Άλεξ έχασαν τη ζωή τους. Δεν είχαν την ευκαιρία να βγουν έξω, να ζήσουν, να μάθουν να κάνουν ποδήλατο, να αποφοιτήσουν από το σχολείο ή να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες. Γιατί, λοιπόν, θα πρέπει εκείνη να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να βγει έξω και να κάνει όλα αυτά;», λέει.

Και προσθέτει: «Το γεγονός ότι την έχουμε συγχωρήσει μέσα στις καρδιές μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε ξεχάσει».

Στην ακρόαση θα παραστεί και ο Σκοτ Κόφερ, αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Γιούνιον, ο οποίος επίσης αντιτίθεται στην αποφυλάκιση της Σμιθ.

«Το γεγονός ότι απορρίφθηκε ένα αίτημα σε μία ακρόαση δεν εγγυάται ότι θα συμβεί το ίδιο και στην επόμενη», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι η νέα διαδικασία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα.

Ο φόβος της συνάντησης και η φωτογραφία που δεν αποχωρίζεται

Ο Ντέιβιντ Σμιθ δεν έχει μιλήσει με την πρώην σύζυγό του από τότε που εκείνη καταδικάστηκε. Η τελευταία τους συνομιλία έγινε περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της, όταν, όπως θυμάται, τη ρώτησε γιατί σκότωσε τα παιδιά τους.

«Δεν ξέρω», ήταν η απάντηση που του έδωσε, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σήμερα, η σκέψη ότι μπορεί κάποια στιγμή να τη συναντήσει τυχαία στον δρόμο, σε ένα κατάστημα ή σε ένα σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να τον στοιχειώνει.

«Η ιδέα να τη συναντήσω σε ένα κατάστημα ή σε ένα σούπερ μάρκετ... Δεν ξέρω τι θα έκανα αν έβγαινε έξω, πώς θα αντιδρούσα», λέει στο CNN.

Η Σούζαν Σμιθ κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα Leath, κοντά στην πόλη Γκρίνγουντ της Νότιας Καρολίνας. Κατά την ακρόαση δεν αναμένεται να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρώην σύζυγό της, καθώς οι κρατούμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία μέσω βιντεοσύνδεσης.

Ο Ντέιβιντ, πάντως, δηλώνει ότι σκοπεύει να παραστεί σε κάθε μελλοντική ακρόαση. Στο πέτο του σακακιού του θα έχει και πάλι καρφιτσωμένη μια μικρή φωτογραφία των δύο παιδιών του.

Είναι η ίδια φωτογραφία που κρατά σήμερα στην αγκαλιά του, εκείνη που πριν από 32 χρόνια είχε δημοσιευθεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και είχε προβληθεί σε τηλεοπτικά δίκτυα σε ολόκληρη την Αμερική, όταν όλοι αναζητούσαν τα δύο αγόρια.

Τότε την κρατούσε με την ελπίδα ότι κάποιος θα τα έφερνε πίσω στο σπίτι. Σήμερα τη φορά για έναν διαφορετικό λόγο: για να μην τα ξεχάσει κανείς.