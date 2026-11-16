Mercedes: Παγώνουν οι επενδύσεις, στο τραπέζι λουκέτα εργοστασίων
Η κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παίρνει δραματικές διαστάσεις, με τη Mercedes-Benz να εξετάζει ακόμη και το κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία.
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Σε μια απόφαση που προκαλεί έντονη ανησυχία, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την αναστολή όλων των νέων επενδύσεων στις γερμανικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη μείωση του εργατικού κόστους δεν έχουν αποδώσει.
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