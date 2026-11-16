Τεχνητή νοημοσύνη: Αύξηση 8.400% στο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσα σε δύο χρόνια

Snapshot Οι αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν κατά πάνω από 8.400% μεταξύ 2023 και 2025, φτάνοντας τις 400.000 παγκοσμίως.

Εφαρμογές AI όπως οι «nudify apps» και η τεχνολογία deepfakes επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων σεξουαλικών εικόνων παιδιών, που χρησιμοποιούνται για εκβιασμό και εξαναγκασμό.

Στη Σκωτία, περίπου το 11,8% των παιδιών ηλικίας 5-17 ετών έχουν υποστεί ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση στο διαδίκτυο, ενώ το 19,9% έχει εκτεθεί σε μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες ή βίντεο.

Το Internet Watch Foundation εντόπισε 6.310 εικόνες AI με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2025, με το 98% των θυμάτων να είναι κορίτσια.

Παγκοσμίως, πάνω από 300 εκατομμύρια παιδιά εκτίθενται σε κάποια μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω τεχνολογίας ετησίως, ενώ μόνο 22 χώρες διαθέτουν επαρκή και αντιπροσωπευτικά δεδομένα για το φαινόμενο. Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η χρήση της AI για τη δημιουργία εικόνων και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, με τις σχετικές αναφορές να έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 8.400% μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Τα νέα στοιχεία, που προέρχονται από διεθνή έρευνα επιστημόνων στη Σκωτία, αναδεικνύουν τις ολοένα μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Childlight-Global Child Safety Institute, το οποίο εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου,

οι αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που σχετίζεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν από περίπου 4.700 το 2023 σε περισσότερες από 400.000 το 2025.

Τα στοιχεία προέρχονται από αναφορές αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών προς το National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), τον οργανισμό των ΗΠΑ που ασχολείται με τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών και θυμάτων εκμετάλλευσης.

Η έρευνα καταγράφει περισσότερες από 395.300 επιπλέον σχετικές αναφορές σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα στην εξεταζόμενη διετία. Οι επιστήμονες, πάντως, επισημαίνουν ότι μέρος της αύξησης ενδέχεται να συνδέεται και με τη βελτίωση των μηχανισμών εντοπισμού και καταγραφής τέτοιου περιεχομένου.

Πώς χρησιμοποιείται η AI για την ψηφιακή κακοποίηση παιδιών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που είναι γνωστές ως «nudify apps», καθώς επιτρέπουν την ψηφιακή αλλοίωση φωτογραφιών και τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών ή σεξουαλικοποιημένων εικόνων.

Με τη χρήση τέτοιων εργαλείων, φωτογραφίες πραγματικών παιδιών μπορούν να μετατραπούν σε κατασκευασμένο σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ η τεχνολογία των deepfakes επιτρέπει την ενσωμάτωση του προσώπου ενός ανηλίκου σε εικόνες ή βίντεο που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι οι εικόνες είναι κατασκευασμένες δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν τα πραγματικά θύματα. Αντίθετα, τέτοιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκβιασμούς, απαιτήσεις χρημάτων ή ακόμη και για τον εξαναγκασμό παιδιών να αποστείλουν πραγματικές προσωπικές φωτογραφίες.

Οι συνέπειες για την ψυχολογία και την ασφάλεια των ανηλίκων μπορεί να είναι σοβαρές, καθώς το περιεχόμενο μπορεί να διαδοθεί στο διαδίκτυο χωρίς το θύμα να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ποιος το έχει δει ή πού έχει αναπαραχθεί.

Συναγερμός και στη Σκωτία: Περισσότερα από 150.000 παιδιά θύματα διαδικτυακής εκμετάλλευσης

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για τη Σκωτία, όπου η έρευνα του Childlight αποτυπώνει την έκταση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσω της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ινστιτούτου, περίπου 90.000 παιδιά στη Σκωτία, ηλικίας 5 έως 17 ετών, δηλαδή το 11,8% του αντίστοιχου πληθυσμού, έχουν αντιμετωπίσει ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση μέσω διαδικτύου μέσα σε ένα έτος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο ότι περισσότερα από 150.000 παιδιά, ποσοστό 19,9%, έχουν υπάρξει θύματα μη συναινετικής λήψης, κοινοποίησης ή έκθεσης σε σεξουαλικές εικόνες και βίντεο κατά την ίδια περίοδο.

Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα εκτιμάται ότι έχει βρεθεί αντιμέτωπο με κάποια μορφή διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης που σχετίζεται με εικόνες και βίντεο.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην εφαρμογή διεθνών δεδομένων του Childlight στον παιδικό πληθυσμό της Σκωτίας και δεν προέρχονται από αυτοτελή εθνική έρευνα.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται και στα στοιχεία των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ Απριλίου 2023 και Μαρτίου 2024 η Police Scotland είχε καταγράψει μόλις 2.055 περιστατικά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αριθμός που απέχει σημαντικά από την εκτιμώμενη πραγματική έκταση του φαινομένου.

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι ότι το 2022 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 265.000 αναφορές ή ειδοποιήσεις για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που συνδεόταν με τη Σκωτία, δηλαδή περισσότερες από μία κάθε δύο λεπτά.

6.310 εικόνες AI μέσα σε έξι μήνες - Αύξηση 40% σε σχέση με όλο το 2025

Η ανησυχία εντείνεται από τα νεότερα στοιχεία του Internet Watch Foundation (IWF), ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς διεθνώς για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2026, οι αναλυτές του οργανισμού εντόπισαν και εξέτασαν 6.310 εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και πληρούσαν τον νομικό ορισμό του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 40% μεγαλύτερος από τις 4.512 αντίστοιχες εικόνες που είχαν εντοπιστεί σε ολόκληρο το 2025.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι το 98% των εικόνων στις οποίες κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν ηλικία και φύλο απεικόνιζαν κορίτσια.

Από το σύνολο των εικόνων που εξετάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι 2.534 απεικόνιζαν παιδιά ηλικίας 7 έως 10 ετών, οι 2.369 παιδιά ηλικίας 11 έως 13 ετών, ενώ 1.004 αφορούσαν παιδιά από 3 έως 6 ετών. Επιπλέον, οι αναλυτές εντόπισαν 190 εικόνες με βρέφη και νήπια κάτω των δύο ετών.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψεύτικων εικόνων, αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο που επιτρέπει την παραγωγή ολοένα πιο ρεαλιστικού και σοβαρού παράνομου περιεχομένου.

Περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά σε κίνδυνο

Η έρευνα του Childlight αναδεικνύει και την ευρύτερη έκταση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσω της τεχνολογίας.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως έχουν υποστεί τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης που διευκολύνεται από την τεχνολογία μέσα σε ένα έτος.

Παράλληλα, περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά εκτιμάται ότι θα βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης πριν από την ενηλικίωσή του. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά το ευρύτερο φαινόμενο και όχι αποκλειστικά την κακοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους δράστες, ενώ παράλληλα δυσκολεύει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Μόλις 22 χώρες διαθέτουν επαρκή στοιχεία

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά τα κενά στην καταγραφή των περιστατικών. Από τις 103 χώρες και περιοχές που εξετάστηκαν σε τρεις γεωγραφικές ενότητες, μόλις 22 διέθεταν εκτενή και αντιπροσωπευτικά δεδομένα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και στο διαδίκτυο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες ανηλίκων, όπως τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά μεταναστών, τα πολύ μικρά παιδιά και όσα βρίσκονται υπό την ευθύνη υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στα διαθέσιμα στοιχεία.

Το Childlight ζητά να αντιμετωπιστεί η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ως μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, με καλύτερη καταγραφή των περιστατικών, ενίσχυση της πρόληψης και στενότερη διεθνή συνεργασία.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματικότερους μηχανισμούς προστασίας των παιδιών, αλλά και για μεγαλύτερη ευθύνη από τις εταιρείες που αναπτύσσουν και διαθέτουν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Διαβάστε επίσης