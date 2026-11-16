Κύματα ύψους 10 μέτρων «καταπίνουν» τις ακτές της Καλιφόρνιας – Συγκλονιστικό βίντεο

Snapshot Στο Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας καταγράφηκαν κύματα ύψους άνω των 9 μέτρων, προκαλώντας εντυπωσιακές αλλά επικίνδυνες συνθήκες.

Παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών, πολλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην ακτογραμμή για να παρακολουθήσουν τα γιγαντιαία κύματα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για κύματα ύψους έως 10,7 μέτρων και τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν για όσους βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Οι Αρχές έκλεισαν προσωρινά παραλίες και τη δημοτική προβλήτα και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία κοντά στη θάλασσα.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και ενεργοποίησε μέτρα προστασίας κατοικιών και πολιτών. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το Σάββατο (14/11) στο Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, όπου τεράστια κύματα, ύψους άνω των 9 μέτρων, σφυροκοπούσαν τις ακτές, προσελκύοντας πλήθος θεατών.

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις των τοπικών Αρχών για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει για κύματα που μπορούσαν να φτάσουν τα 7,5 έως 10,7 μέτρα, επισημαίνοντας ότι η έντονη θαλασσοταραχή εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για όσους βρίσκονταν εκτός νερού.

Crowds gathered along the shoreline in Santa Cruz, California, on Saturday to see waves over 30 feet, despite warnings from local officials to stay away due to dangerous high surf conditions. https://t.co/CwbbLGZrbm https://t.co/QaaoBvPbZN — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 15, 2026

Οι Αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο παραλιών και της δημοτικής προβλήτας του Σάντα Κρουζ, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν βράχια, κυματοθραύστες και σημεία κοντά στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσαν τα αιφνίδια, ισχυρά κύματα, τα οποία μπορούν να παρασύρουν ανθρώπους μέσα στη θάλασσα χωρίς προειδοποίηση.

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας επηρέασε και άλλες παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας, προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους και κινητοποιώντας τις Αρχές για την προστασία κατοικιών και πολιτών.

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