Βρετανία: Κατέρρευσε τμήμα της ιστορικής προβλήτας του Μπράιτον - Το παρέσυραν τα τεράστια κύματα

Οι ισχυροί άνεμοι και η κακοκαιρία προκάλεσαν την πτώση τμήματος του εμβληματικού West Pier στη θάλασσα. «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός κρότος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βρετανία: Κατέρρευσε τμήμα της ιστορικής προβλήτας του Μπράιτον - Το παρέσυραν τα τεράστια κύματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τμήμα της ιστορικής προβλήτας West Pier στο Μπράιτον κατέρρευσε στη θάλασσα λόγω ισχυρών ανέμων και μεγάλων κυμάτων.
  • Η κατάρρευση συνέβη εν μέσω της κακοκαιρίας Austen που επηρεάζει τη νοτιοανατολική Αγγλία με ισχυρές ριπές ανέμου και διακοπές ρεύματος.
  • Το West Pier, που άνοιξε το 1866 και έκλεισε το 1975, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από καταιγίδες και πυρκαγιές, με την κατασκευή να θεωρείται μη επισκευάσιμη από τον οργανισμό English Heritage.
  • Η νέα κατάρρευση αναδεικνύει την ευαλωτότητα του ιστορικού τοπόσημου απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
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Ένα τμήμα της ιστορικής προβλήτας West Pier, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της παραθαλάσσιας πόλης Μπράιτον στη νότια Αγγλία, κατέρρευσε στη θάλασσα, καθώς η περιοχή πλήττεται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το BBC, καταγράφεται η στιγμή που μέρος της παλιάς κατασκευής υποχωρεί και πέφτει στο νερό, ενώ τα κύματα χτυπούν με δύναμη την προβλήτα.

Ο Σάιμον Χάφεντεν, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό, περιέγραψε ότι είδε ένα μεγάλο κύμα να χτυπά με ορμή την κατασκευή. Όπως δήλωσε στο BBC, αρχικά ακούστηκε ο δυνατός ήχος του κύματος και στη συνέχεια ένας εκκωφαντικός κρότος.

https://www.instagram.com/bbcsussex/reel/De1XEttnUUb/

«Ήταν ένας απίστευτος ήχος, αλλά ταυτόχρονα ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Ήμουν πολύ τυχερός που κατάφερα να το καταγράψω», ανέφερε.

Ο ίδιος ζει στο Μπράιτον εδώ και 16 χρόνια και, όπως είπε, ένιωσε θλίψη βλέποντας ένα ακόμη τμήμα της προβλήτας να καταστρέφεται. «Είναι ένα τόσο εμβληματικό και όμορφο σημείο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό στοιχείο του παραλιακού μετώπου, που δεν συναντά κανείς εύκολα σε άλλες πόλεις.

Η κατάρρευση σημειώθηκε ενώ η καταιγίδα Austen προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη νοτιοανατολική Αγγλία. Σύμφωνα με το BBC, στην περιοχή αναμένονται ισχυρές ριπές ανέμου, ενώ η κακοκαιρία έχει αφήσει χιλιάδες νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια ιστορική προβλήτα με εκατομμύρια επισκέπτες

Το West Pier άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του το 1866, ενώ το τελευταίο μεγάλο κτίριό του, μια αίθουσα συναυλιών, ολοκληρώθηκε το 1916. Στην περίοδο της μεγαλύτερης ακμής του προσέλκυε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες, ωστόσο η δημοτικότητά του άρχισε να υποχωρεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η προβλήτα έκλεισε για το κοινό το 1975 και σταδιακά εγκαταλείφθηκε, με το κτίριο να φθείρεται ολοένα και περισσότερο. Παρά την εγκατάλειψή της, η ερειπωμένη κατασκευή παρέμεινε για πολλούς ένα από τα σύμβολα του Μπράιτον.

Μεγάλες ενότητες της προβλήτας κατέρρευσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια καταιγίδων στα τέλη του 2002. Την επόμενη χρονιά, δύο ξεχωριστές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλο μέρος όσων είχαν απομείνει. Αργότερα, ο οργανισμός English Heritage έκρινε ότι η κατασκευή δεν μπορούσε πλέον να επισκευαστεί.

Οι επόμενες κακοκαιρίες συνέχισαν να προκαλούν ζημιές στον μεταλλικό σκελετό της, ενώ η νέα κατάρρευση υπενθυμίζει πόσο ευάλωτο παραμένει αυτό το ιστορικό τοπόσημο απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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