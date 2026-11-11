«Μην γυρίζεις ποτέ την πλάτη στο παιδί»: Η τρομακτική στιγμή που «ξαφνικό κύμα» παρασύρει κοριτσάκι

Snapshot Ένα κοριτσάκι παρασύρθηκε από ξαφνικό «κρυφό κύμα» σε παραλία του Όρεγκον, αλλά σώθηκε έγκαιρα από τους γονείς του.

Τα «κρυφά κύματα» είναι μεγάλα κύματα που ξεσπούν ξαφνικά και φτάνουν πιο ψηλά στην παραλία από τα κανονικά κύματα.

Στο περιστατικό, οι γονείς έδρασαν γρήγορα, με τη μητέρα να πέφτει στο νερό και τον πατέρα να σηκώνει το παιδί στην αγκαλιά του.

Το Cannon Beach είναι γνωστό για τα συχνά ξαφνικά κύματα, ειδικά το φθινόπωρο και τον χειμώνα, και οι αρχές προειδοποιούν για τους κινδύνους τους.

Σε περίπτωση παρασύρσεως από τέτοιο κύμα, συνιστάται να διατηρείται η ψυχραιμία, να κολυμπά κανείς παράλληλα στην ακτογραμμή, και να καλείται βοήθεια αντί να επιχειρεί διάσωση μέσα στο νερό. Snapshot powered by AI

Τρομακτικά πλάνα καταγράφηκαν σε διάσημη παραλία του Όρεγκον των ΗΠΑ, όπου ένα κοριτσάκι παρασύρθηκε από ένα ξαφνικό κύμα, με τους έντρομους γονείς να τρέχουν πανικοβλημένοι να το σώσουν.

Το συγκλονιστικό περιστατικό κατέγραψε η Karin Kelsey Madsen, η οποία βρισκόταν στην παραλία με τον σύζυγό της, το περασμένο σαββατοκύριακο, όταν ξαφνικά ένα «κρυφό κύμα» σηκώθηκε και έριξε κάτω το κοριτσάκι και άρχισε να το παρασύρει προς το νερό, μακριά από τους γονείς του.

Ένα «ξαφνικό κύμα» (sneaker wave ή sleeper wave) είναι ένα τεράστιο παράκτιο κύμα που ξεσπά ξαφνικά και φτάνει πιο ψηλά στην παραλία από ένα συνηθισμένο κύμα.

Ο πατέρας της έτρεξε τότε προς το μέρος της, καθώς λευκό, αφρώδες νερό κατέκλυζε την περιοχή.

Η μητέρα του κοριτσιού έπεσε επίσης στο νερό, αλλά μόλις ξαναστάθηκε στα πόδια της, έτρεξε προς το παιδί, ενώ ο άνδρας την σήκωνε ήδη στην αγκαλιά του.

«Ναι, γι’ αυτό δεν πρέπει να γυρίζεις την πλάτη σου», ακούγεται να λέει η Μάντσεν πίσω από την κάμερα.

Παράλληλα ο σύζυγός της έτρεξε προς το μέρος της τριμελούς οικογένειας για να βεβαιωθεί ότι όλοι ήταν καλά. «Ναι, είναι εντάξει», του είπε η μητέρα, ενώ αυτός και αρκετοί άλλοι παρακολουθούσαν με τρόμο.

A frightening close call at Cannon Beach, Oregon, as a powerful sneaker wave knocked a child off her feet and dragged her through the surf before an adult managed to pull her to safety. https://t.co/HdoCyKkdvQ — AccuWeather (@accuweather) November 10, 2026

Η Μάντσεν θυμήθηκε ότι το κορίτσι έμοιαζε «σαν κούκλα από πανί» όταν το ανέσυραν από τα επικίνδυνα νερά. Δεν είναι σαφές αν το παιδί τραυματίστηκε

Το Cannon Beach είναι γνωστό για τις γραφικές του θέες, μεταξύ των οποίων και ο εμβληματικός βράχος Haystack Rock – ένας θαλάσσιος βράχος ύψους άνω των 70 μέτρων, στον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει με τα πόδια κατά την άμπωτη.

Είναι επίσης ο τόπος όπου γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία «The Goonies» το φθινόπωρο του 1984.

Τα ξαφνικά κύματα είναι πολύ συνηθισμένα στο Cannon Beach, ειδικά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Οι αρχές προειδοποιούν όποιον βρεθεί παγιδευμένος σε ένα ξαφνικό κύμα να επικεντρωθεί αμέσως στο να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να προσπαθήσει να αποφύγει τυχόν συντρίμμια που παρασύρονται μαζί του.

Επίσης, οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσπαθούν να αντισταθούν στο ρεύμα, αλλά να κολυμπούν μαζί του, κινούμενοι παράλληλα προς την ακτογραμμή για να ξεφύγουν από αυτό. Αν κάποιος άλλος παρασυρθεί από το κύμα, το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να μην πηδήξει στη θάλασσα για να τον σώσει, αλλά να καλέσει αμέσως βοήθεια. Όσο περιμένει στην ακτή πρέπει να παραμείνει σε υψηλό σημείο και να παρακολουθεί προσεκτικά το άλλο άτομο που βρίσκεται στο νερό.