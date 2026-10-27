Βρετανία: Την παρέσυρε τεράστιο κύμα ενώ έβγαζε βόλτα το κατοικίδιό της στην παραλία

Snapshot Μία γυναίκα περίπου 50 ετών παρασύρθηκε και πνίγηκε από μεγάλο κύμα ενώ περπατούσε με το κατοικίδιό της στην παραλία της Νήσου Γουάιτ.

Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε ελικόπτερο, σκάφη και επίγειες ομάδες, όμως η σορός της γυναίκας βρέθηκε στα ανοιχτά

Το δυστύχημα συνέβη σε περιοχή με εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες λόγω των καταιγίδων Austen και Boelo, που προκάλεσαν θυελλώδεις ανέμους και μεγάλα κύματα.

Οι τοπικές αρχές έκλεισαν τον παραλιακό διάδρομο και εξέδωσαν κατεπείγουσα οδηγία προς τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων κοντά στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Μια συνηθισμένη πρωινή βόλτα με το κατοικίδιο κατέληξε σε τραγωδία στη νότια Αγγλία, όταν μια γυναίκα περίπου 50 ετών παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα μανιασμένα κύματα. Το περιστατικό σημειώθηκε στον παραλιακό πεζόδρομο που συνδέει το Σάνταουν με το Σάνκλιν, στην ανατολική ακτή της Νήσου Γουάιτ, σε ένα σημείο όπου τα στοιχεία της φύσης είχαν δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η άτυχη γυναίκα κινούνταν κατά μήκος της ακτογραμμής το πρωί της Δευτέρας, όταν ένα ορμητικό κύμα έσπασε πάνω στις προστατευτικές κατασκευές και την τράβηξε μέσα στο νερό. Η τύχη του σκύλου της παραμένει άγνωστη.

Συναγερμός σε αέρα, ξηρά και θάλασσα

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στις 11:15 το πρωί σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να στηθεί μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στην περιοχή έσπευσε το ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης Rescue 375 της Ακτοφυλακής, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση του στο Λι-ον-Σόλεντ του Χάμπσαϊρ, σαρώνοντας την ακτή από αέρος. Την ίδια ώρα, το σκάφος παντός καιρού του σταθμού Bembridge RNLI ρίχτηκε στα αφρισμένα νερά, ενώ επίγειες ομάδες της Ακτοφυλακής, αστυνομικοί και διασώστες της υπηρεσίας ασθενοφόρων του νησιού χτένιζαν τα βράχια και την ακτή.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα τον παραλιακό διάδρομο, τοποθετώντας κορδέλες στην άκρη της εσπλανάδας του Σάνταουν για να κρατήσει μακριά τους περαστικούς. Ως επιχειρησιακό κέντρο των συνεργείων ορίστηκε ο χώρος έξω από το συγκρότημα κατοικιών Napoleon's Landing. Οι έρευνες ωστόσο είχαν τραγική κατάληξη. Λίγο μετά το μεσημέρι, οι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό της γυναίκας από τη θάλασσα, νότια της προβλήτας του Σάνταουν. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν επί τόπου, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Χάμπσαϊρ ανέφερε επίσημα πως η υπηρεσία ενημερώθηκε στις 11:17 το πρωί για περιστατικό κινδύνου γυναίκας στο νερό, στην περιοχή Λέικ. Όπως διευκρινίστηκε, οι συγγενείς του θύματος έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ έχει ανοίξει σχετικός φάκελος προκειμένου τα ευρήματα να παραδοθούν στον ιατροδικαστή για τη διεξαγωγή νεκροψίας.

Το πέρασμα των καταιγίδων Austen και Boelo

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στον απόηχο ενός εξαιρετικά επικίνδυνου καιρικού συστήματος. Η Βρετανία βρέθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στο στόχαστρο των καταιγίδων Austen και Boelo, οι οποίες έφεραν θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και τεράστιο κυματισμό σε μεγάλο μέρος των ακτογραμμών της χώρας.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για παράκτιες πλημμύρες στη Νήσο Γουάιτ, ξεχωρίζοντας ως σημεία υψηλού κινδύνου τόσο το Σάνταουν και το Σάνκλιν όσο και τις περιοχές Γιάρμουθ, Φρέσγουοτερ Μπέι, Γκέρναρντ και Ράιντ. Οι μετεωρολόγοι είχαν επισημάνει με σαφήνεια ότι τα κύματα θα ξεπερνούσαν σε ύψος τους κυματοθραύστες, κατακλύζοντας δρόμους, πάρκινγκ και παραλιακούς πεζόδρομους, με τη στάθμη των νερών κατά την παλίρροια του πρωινού της Δευτέρας να αναμένεται ακόμα υψηλότερη από εκείνη του Σαββατοκύριακου.

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