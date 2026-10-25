Kαταιγίδες σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χιλιάδες νοικοκυριά σε blackout και ακυρώσεις πτήσεων

Snapshot Περίπου 82.000 νοικοκυριά στη Βρετανία και 10.000 στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω ζημιών στο δίκτυο από ισχυρούς ανέμους και πτώσεις δέντρων.

Οι μεταφορές διακόπηκαν σημαντικά με ακυρώσεις πτήσεων σε μεγάλα αεροδρόμια όπως το Schiphol στο Άμστερνταμ και ακυρώσεις δρομολογίων φέρι μποτ στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους, ενώ δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν λόγω ζημιών.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Φράιμπουργκ περιόρισε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας διακοπής ρεύματος, με την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης να ολοκληρώνεται το πρωί της Κυριακής. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, με τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία να βρίσκονται αντιμέτωπες με διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στις μεταφορές και ακυρώσεις πτήσεων.

Οι καταιγίδες Boelo και Austen, που πλήττουν διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα.

Βρετανία: Περισσότερα από 82.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται στη Βρετανία, όπου, σύμφωνα με την Ένωση Δικτύων Ενέργειας (Energy Networks Association – ENA), περίπου 82.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση στις 08:00 τοπική ώρα της Κυριακής, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, τα συνεργεία αποκατάστασης είχαν καταφέρει να επαναφέρουν την παροχή ρεύματος σε περίπου 345.000 καταναλωτές μετά το πέρασμα των καταιγίδων Austen και Boelo.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε περιοχές της Σκωτίας και της βόρειας Αγγλίας, όπου ο πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρούς ανέμους διατηρήθηκε σε ισχύ έως τις 21:00 τοπική ώρα. Είχε προηγηθεί η καταιγίδα Austen, η οποία έπληξε τη νοτιοδυτική Βρετανία την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, οι ριπές των ανέμων έφτασαν το πρωί της Κυριακής ακόμη και τα 135 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας, κυρίως στη Σκωτία. Ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων είναι εικόνες από το Μπλάκπουλ, όπου οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν ακόμη και την προσπάθεια των πεζών να παραμείνουν όρθιοι.

Διακοπές στην κυκλοφορία και προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στη Σκωτία. Πτώσεις δέντρων, ζημιές σε καλώδια και πλημμύρες οδήγησαν στο κλείσιμο δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών, σύμφωνα με τη Network Rail Scotland.

Παράλληλα, έως τις 15:00 τοπική ώρα παρέμενε σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για πλημμύρες στη Σκωτία, ενώ οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της Βρετανίας και της Σκωτίας εξέδωσαν δεκάδες σχετικές ειδοποιήσεις, προειδοποιώντας για υπερχείλιση ποταμών και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 7.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στις 10:30 το πρωί, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα, διαταράχθηκαν οι θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες. Ακυρώθηκαν δρομολόγια φέρι μποτ από το Μπέλφαστ προς τη Σκωτία και την Αγγλία, ενώ περίπου 15 πτήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέλφαστ. Ακυρώσεις καταγράφηκαν επίσης σε δρομολόγια από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς, στο αεροδρόμιο George Best του Μπέλφαστ.

Γερμανία: Διακοπές ρεύματος σε 10.000 νοικοκυριά στο Φράιμπουργκ

Σοβαρές επιπτώσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και στη Γερμανία, όπου η καταιγίδα Austen, γνωστή στη χώρα ως Luise, έπληξε το Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου, στα νοτιοδυτικά, καθώς και γειτονικούς δήμους.

Οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης άφησαν χωρίς ρεύμα περίπου 10.000 νοικοκυριά, ενώ επηρεάστηκε προσωρινά και η λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Badenova ανέφερε ότι η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο ανατολικό τμήμα του Φράιμπουργκ και στις γύρω κοινότητες.

Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, τα οποία έπεσαν πάνω σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας ζημιές σε διαφορετικά σημεία του δικτύου. Επιπλέον, μεταλλική στέγη αποκολλήθηκε εξαιτίας των ανέμων και κατέληξε σε ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις τηλεπικοινωνίες, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας διακόπηκε σε ορισμένες περιοχές.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 12:00 ώρα Ελλάδας, όταν οι αρμόδιοι διαχειριστές κατάφεραν να διοχετεύσουν σταδιακά την παροχή ρεύματος μέσω εναλλακτικού δικτύου, το οποίο δεν είχε υποστεί ζημιές.

Περιορίστηκε προσωρινά η λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου

Η κακοκαιρία επηρέασε και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Φράιμπουργκ, το οποίο ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι, λόγω της διακοπής ρεύματος, περιόρισε προσωρινά την εξυπηρέτηση στα επείγοντα περιστατικά που απειλούσαν άμεσα τη ζωή των ασθενών.

Λίγο μετά τις 11:00, το νοσοκομείο ενημέρωσε ότι η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί και ότι οι υπηρεσίες του επανέρχονταν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Τα προβλήματα είχαν αρχίσει από την Παρασκευή, όταν η καταιγίδα έφτασε στη Γερμανία. Την προηγούμενη ημέρα, μάλιστα, η ένταση των καιρικών φαινομένων προκάλεσε την κατάρρευση σκαλωσιών σε υπαίθρια αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD) προειδοποίησε ότι οι ριπές των ανέμων θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου. Σε άλλες περιοχές της χώρας, οι ταχύτητες των ανέμων αναμενόταν να φτάσουν έως τα 85 χιλιόμετρα την ώρα.

Πριν φτάσει στη Γερμανία, η καταιγίδα Austen είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Γαλλία, όπου την Παρασκευή περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και στην Αγγλία. Στη συνέχεια, το σύστημα κακοκαιρίας συνέχισε την πορεία του προς το Βέλγιο και τη Γερμανία.

Ολλανδία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Schiphol

Προβλήματα καταγράφονται και στην Ολλανδία, με το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, να προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Boelo.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, περίπου 90 πτήσεις είχαν ακυρωθεί την Κυριακή. Οι περισσότερες αφορούσαν προορισμούς σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.

Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν και στις αφίξεις, καθώς δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή παρουσίασαν καθυστερήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο προειδοποίησε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα επηρέαζαν τη λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, λιγότερες πτήσεις αναμένεται να απογειωθούν και να προσγειωθούν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ο συνολικός αριθμός των πτήσεων που αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία, ενώ το αεροδρόμιο δεν είχε απαντήσει στο σχετικό αίτημα του AFP για περισσότερες διευκρινίσεις.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και να καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται για τις προειδοποιήσεις και τις αλλαγές στα δρομολόγια των μεταφορών.