Βρετανία: Φροντίστρια ηλικιωμένου πιάστηκε στα πράσα από κρυφή κάμερα να κλέβει κοσμήματα - Βίντεο

Snapshot Η 50χρονη Λάρα Τζόουνς καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης για κλοπή κοσμημάτων αξίας 8.000 λιρών από ηλικιωμένο στο Σάρεϊ της Αγγλίας.

Η κλοπή αποκαλύφθηκε μέσω κρυφής κάμερας που τοποθέτησαν οι συγγενείς του ηλικιωμένου μετά από εξαφάνιση προσωπικών αντικειμένων.

Η σύλληψη της φροντίστριας έγινε μετά από καταγγελία της κόρης του ηλικιωμένου και την ανεύρεση των κλεμμένων κοσμημάτων από την αστυνομία.

Η οικογένεια του θύματος τόνισε το ψυχολογικό αποτύπωμα και την προδοσία της εμπιστοσύνης που προκάλεσε η κλοπή μέσα στο ίδιο το σπίτι.

Στην καταδίκη επιβλήθηκε και πρόστιμο 228 λιρών υπέρ των θυμάτων, ενώ η οικογένεια ευχαρίστησε τις αρχές για τη βοήθεια στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Την απόλυτη προδοσία της εμπιστοσύνης τους βίωσαν τα μέλη μιας οικογένειας στη Βρετανία, όταν διαπίστωσαν ότι η γυναίκα στην οποία είχαν αναθέσει τη φροντίδα ηλικιωμένου συγγενή τους έκλεβε πολύτιμα κοσμήματα από το σπίτι του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη σε κρυφές κάμερες που τοποθέτησαν οι συγγενείς στην κρεβατοκάμαρα του ηλικιωμένου, αφού άρχισαν να παρατηρούν ότι προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα εξαφανίζονταν μυστηριωδώς.

Η 50χρονη Λάρα Τζόουνς από το Κεντ της Αγγλίας, καταγράφηκε να ψάχνει συρτάρια και ντουλάπες, αφαιρώντας κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 8.000 λιρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Όξτεντ (Oxted), στην κομητεία Σάρεϊ, ενώ η γυναίκα καταδικάστηκε τελικά σε τρία χρόνια φυλάκισης από το δικαστήριο του Γκίλντφορντ.

Η κρυφή κάμερα αποκάλυψε τη δράση της

Όλα ξεκίνησαν όταν η οικογένεια του ηλικιωμένου εντόπισε ένα σκουλαρίκι στην κορυφή της σκάλας του σπιτιού.

Όταν επιχείρησαν να το επιστρέψουν στην κοσμηματοθήκη, διαπίστωσαν ότι έλειπαν και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι υποψίες τους στράφηκαν στη νέα φροντίστρια, η οποία είχε μόλις αρχίσει να εργάζεται στο σπίτι. Ωστόσο, χωρίς αποδείξεις, αποφάσισαν να εγκαταστήσουν κρυφές κάμερες στην κρεβατοκάμαρα.Η απόφασή τους αποδείχθηκε καθοριστική.

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη δεύτερη βάρδια της, η Λάρα Τζόουνς καταγράφηκε να ανοίγει συρτάρια και να ερευνά ντουλάπες, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν, η 50χρονη φαίνεται να ανοίγει ένα κομοδίνο και να εξετάζει μια μικρή κοσμηματοθήκη.

Οι καταγραφές από τις κάμερες αποκάλυψαν ότι η γυναίκα είχε αφαιρέσει κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 λιρών.

Η σύλληψη και τα κοσμήματα που εντόπισε η αστυνομία

Αφού εξέτασε το υλικό από τις κάμερες, η κόρη του ηλικιωμένου επικοινώνησε με την αστυνομία στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, όπου η φροντίστρια βρισκόταν μαζί με τον ηλικιωμένο, και προχώρησαν στη σύλληψή της ως ύποπτης για διάρρηξη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από το σπίτι.

Η Τζόουνς αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο.

Τον Οκτώβριο του 2026 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, ενώ της επιβλήθηκε και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ύψους 228 λιρών υπέρ των θυμάτων.

«Η προδοσία της εμπιστοσύνης μέσα στο ίδιο σου το σπίτι είναι καταστροφική»

Μετά την καταδίκη, η οικογένεια του ηλικιωμένου μίλησε για το βαθύ ψυχολογικό αποτύπωμα που άφησε η υπόθεση.

«Το να παραβιάζει κάποιος την εμπιστοσύνη σου μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, σε μια περίοδο που είσαι περισσότερο ευάλωτος, είναι καταστροφικό», ανέφεραν οι συγγενείς.

Όπως εξήγησαν, η εμπειρία τούς προκάλεσε μεγάλη συναισθηματική αναστάτωση, κάνοντας ακόμη δυσκολότερη μια ήδη απαιτητική καθημερινότητα.

Παράλληλα, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την αστυνομία του Σάρεϊ και την εισαγγελική υπηρεσία για τη συμβολή τους στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Η υποστήριξή τους σήμαινε πολλά για την οικογένειά μας και νιώθουμε ανακούφιση που αποδόθηκε δικαιοσύνη», δήλωσαν.

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