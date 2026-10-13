Περιστέρι: Την έπιασε με κρυφή κάμερα να του ρίχνει ατροπίνη στο φαγητό - Η στιγμή της σύλληψής της

Snapshot Στρατιωτικός γιατρός στο Περιστέριψιάστηκε την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του ότι έριχνε ατροπίνη στο φαγητό του, μετά από αδιαθεσίες που παρουσίαζε.

Ο γιατρός κατέγραψε τη σύζυγό του με κρυφή κάμερα να προσθέτει ατροπίνη σε τρόφιμα στο σπίτι του και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η 41χρονη επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στη σύλληψη εμπλέκονται και οι γονείς της, στους οποίους βρέθηκαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός.

Δείγματα από τα τρόφιμα εξετάζονται εργαστηριακά για την επιβεβαίωση της ουσίας, ενώ τα κίνητρα της 41χρονης παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να ξεκίνησε η περιπέτεια του στρατιωτικού γιατρού, ο οποίος διαμένει στο Περιστέρι και άρχισε να παρατηρεί ότι αισθανόταν αδιαθεσία κυρίως μετά το φαγητό. Το γεγονός αυτό τον έκανε να υποψιαστεί την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, περίπου δύο μήνες πριν από την αποκάλυψή της, σημειώθηκε ένα περιστατικό σε εστιατόριο των βορείων προαστίων που ενίσχυσε τις υποψίες του. Ο γιατρός φέρεται να επέστρεψε στο κατάστημα και να εξασφάλισε βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό, όπως αναφέρεται, είδε τη σύζυγό του να ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στην τουαλέτα.

Στη συνέχεια, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, καταγράφοντας τις κινήσεις της 41χρονης.

Το απόγευμα της Κυριακής, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε τη γυναίκα να προσθέτει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε βάζο με μέλι. Η ουσία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη, με τον στρατιωτικό γιατρό να ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία.

Η καταδίωξη και η σύλληψη στο Περιστέρι

Μετά την κινητοποίηση των Αρχών, η 41χρονη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Βίντεο από τη σύλληψή της παρουσίασε το ΕΡΤnews. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η 41χρονη εμφανίζεται να τρέχει, ενώ ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια». Την ίδια στιγμή, θαμώνες καταστήματος στην περιοχή σηκώνονται αναστατωμένοι και παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μέσα σε αυτοκίνητο, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Τι είναι η ατροπίνη και τι εξετάζεται

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις. Η χρήση της, ωστόσο, σε ακατάλληλες ή υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δείγματα από τα τρόφιμα στα οποία φέρεται να προστέθηκε η ουσία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής σύστασή τους.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της καταγγελλόμενης ενέργειας παραμένουν αδιευκρίνιστα, καθώς η 41χρονη δεν έχει ακόμη καταθέσει. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία.

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