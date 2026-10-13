Περιστέρι: Την έπιασε με κρυφή κάμερα να του ρίχνει ατροπίνη στο φαγητό - Η στιγμή της σύλληψής της

Η 41χρονη επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Μιχάλης Παπαδάκος

Περιστέρι: Την έπιασε με κρυφή κάμερα να του ρίχνει ατροπίνη στο φαγητό - Η στιγμή της σύλληψής της
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στρατιωτικός γιατρός στο Περιστέριψιάστηκε την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του ότι έριχνε ατροπίνη στο φαγητό του, μετά από αδιαθεσίες που παρουσίαζε.
  • Ο γιατρός κατέγραψε τη σύζυγό του με κρυφή κάμερα να προσθέτει ατροπίνη σε τρόφιμα στο σπίτι του και ειδοποίησε την Αστυνομία.
  • Η 41χρονη επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
  • Στη σύλληψη εμπλέκονται και οι γονείς της, στους οποίους βρέθηκαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός.
  • Δείγματα από τα τρόφιμα εξετάζονται εργαστηριακά για την επιβεβαίωση της ουσίας, ενώ τα κίνητρα της 41χρονης παραμένουν άγνωστα.
Snapshot powered by AI

Τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να ξεκίνησε η περιπέτεια του στρατιωτικού γιατρού, ο οποίος διαμένει στο Περιστέρι και άρχισε να παρατηρεί ότι αισθανόταν αδιαθεσία κυρίως μετά το φαγητό. Το γεγονός αυτό τον έκανε να υποψιαστεί την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, περίπου δύο μήνες πριν από την αποκάλυψή της, σημειώθηκε ένα περιστατικό σε εστιατόριο των βορείων προαστίων που ενίσχυσε τις υποψίες του. Ο γιατρός φέρεται να επέστρεψε στο κατάστημα και να εξασφάλισε βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό, όπως αναφέρεται, είδε τη σύζυγό του να ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στην τουαλέτα.

Στη συνέχεια, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, καταγράφοντας τις κινήσεις της 41χρονης.

Το απόγευμα της Κυριακής, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε τη γυναίκα να προσθέτει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε βάζο με μέλι. Η ουσία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη, με τον στρατιωτικό γιατρό να ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία.

Η καταδίωξη και η σύλληψη στο Περιστέρι

Μετά την κινητοποίηση των Αρχών, η 41χρονη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Βίντεο από τη σύλληψή της παρουσίασε το ΕΡΤnews. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η 41χρονη εμφανίζεται να τρέχει, ενώ ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια». Την ίδια στιγμή, θαμώνες καταστήματος στην περιοχή σηκώνονται αναστατωμένοι και παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μέσα σε αυτοκίνητο, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Τι είναι η ατροπίνη και τι εξετάζεται

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις. Η χρήση της, ωστόσο, σε ακατάλληλες ή υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δείγματα από τα τρόφιμα στα οποία φέρεται να προστέθηκε η ουσία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής σύστασή τους.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της καταγγελλόμενης ενέργειας παραμένουν αδιευκρίνιστα, καθώς η 41χρονη δεν έχει ακόμη καταθέσει. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πήδηξε από τον 11ο όροφο - Έπεσε πάνω σε περαστική και τη σκότωσε, ο ίδιος επέζησε

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από την Αθήνα στις ΗΠΑ και ξανά στην Ελλάδα: Η επανένωση της Μπάρμπαρα Μπράουν με τη βιολογική οικογένειά της έπειτα από 65 χρόνια

08:36LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Έδειξε την προπόνησή της πριν από την παράσταση και έγινε viral η...αγκαλιά του γιου της

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mate Rimac: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αντιγράφουν τους Κινέζους

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπακωνσταντίνου - Ideal: «Ψήνει» νέο deal σε ορίζοντα 6μήνου - Στόχος το 1 δισ. έσοδα στην 5ετία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα – Πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση για το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

07:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Ξεχείλιζαν από λεπτότητα οι Πέρσες στον Μαραθώνα, καμία λεπτότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μύλος»... ξανά η Κεντροαριστερά: Στα «μαχαίρια» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ - Μεταστροφή Τσίπρα βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ - Ανοίγουν διάλογο «οι μικροί»

07:32ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Συμπτώματα, πρώιμα σημάδια και πότε απαιτείται κολονοσκόπηση

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικά γεύματα: Ξεκινά η διανομή τους για μαθητές - Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες – Σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη επικίνδυνη έξοδος στην επιστροφή Ζοτς - Η ώρα και το κανάλι

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της – «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι»

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόση βροχή θα πέσει τις επόμενες 48 ώρες - Απόλυτη συμφωνία ECMWF και ICON

07:06ΕΛΛΑΔΑ

«Πώς θα κρατούσε τέτοιος άνθρωπος το μωρό μου;» Σοκαρισμένες γυναίκες που τις παρακολουθούσε ο γυναικολόγος που προφυλακίστηκε για πορνογραφία ανηλίκων

06:52LIFESTYLE

Τα μουσικά τάλεντ σόου που άφησαν εποχή

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού»: Επιτήδειοι που έκαναν τηλεφωνικές απάτες εξαπάτησαν μέχρι και παιδί – Στα 800.000€ η λεία τους, εξοργιστικοί διάλογοι

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό - Τι δήλωσε η μητέρα

03:36ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ