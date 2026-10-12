Περιστέρι: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 40χρονης που επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην της

Snapshot Συνελήφθη 40χρονη στο Περιστέρι με την κατηγορία ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον εν διαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη.

Στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 10ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.

Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς της 40χρονης, ο πατέρας 70 ετών και η μητέρα 66 ετών.

Η δίκη της 40χρονης προγραμματίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της σύλληψης της 40χρονης γυναίκας στο Περιστέρι, η οποία επιχείρησε να δηλητηριάσει τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο σχετικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το MEGA, η γυναίκα κατά τη σύλληψή της ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια».

Η 40χρονη είχε βγάλει αντικλείδι από το σπίτι του στρατιωτικού ιατρού πρώην συζύγου της και φέρεται να του έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος, ενώ η δίκη της θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου.

Στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.

Εκτός από τη 40χρονη, συνελήφθησαν και ο 70χρονος πατέρας της και η 66χρονη μητέρα της. Παράλληλα, ο καταγγέλλων έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

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