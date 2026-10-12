Περιστέρι: Έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Προσπάθησε να τον δηλητηριάσει

Snapshot Συνελήφθησαν μια 41χρονη γυναίκα και οι γονείς της για απόπειρα δηλητηρίασης του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι.

Η γυναίκα έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της.

Η δράση της καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Οι γονείς της συνελήφθησαν για συναυτουργία στην απόπειρα δηλητηρίασης.

Στο αυτοκίνητο της 41χρονης βρέθηκαν ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 19:00, στη συμβολή των οδών Μυκόνου και Καλύμνου στο Περιστέρι, μία 41χρονη γυναίκα, καθώς και ο 68χρονος πατέρας της και η 64χρονη μητέρα της.

Η 41χρονη μπήκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της και έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμά του, με σκοπό να τον δηλητηριάσει. Η γυναίκα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι γονείς της συνελήφθησαν για συναυτουργία.

Μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.

Διαβάστε επίσης