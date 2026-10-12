Περιστέρι: Έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Προσπάθησε να τον δηλητηριάσει
Συνελήφθη η γυναίκα και οι γονείς της για συναυτουργία
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- Συνελήφθησαν μια 41χρονη γυναίκα και οι γονείς της για απόπειρα δηλητηρίασης του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι.
- Η γυναίκα έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της.
- Η δράση της καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.
- Οι γονείς της συνελήφθησαν για συναυτουργία στην απόπειρα δηλητηρίασης.
- Στο αυτοκίνητο της 41χρονης βρέθηκαν ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.
Συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 19:00, στη συμβολή των οδών Μυκόνου και Καλύμνου στο Περιστέρι, μία 41χρονη γυναίκα, καθώς και ο 68χρονος πατέρας της και η 64χρονη μητέρα της.
Η 41χρονη μπήκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της και έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμά του, με σκοπό να τον δηλητηριάσει. Η γυναίκα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι γονείς της συνελήφθησαν για συναυτουργία.
Μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.
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